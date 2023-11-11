هل تعلم السبب وراء تحريم الله تعدد الأزواج للمرأة على الرغم من إباحته للرجل ؟ .. أسباب دينية وصحية !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك في أن هناك الكثير من الأمور التي درج عليها البشر منذ خلق أدم عليه السلام على الأرض والتي صارت عادات وأشياء اعتيادية من كثرت ما قام بها الجنس البشري حيث أن الوعي العام قد ألفها لدرجة عدم طرح السؤال حولها والتي من بينها تعدد الزوجات للرجل وإباحة هذا الأمر في مختلف الديانات السماوية والــأرضية في حين أن الجميع اتفق بشكل عام على عدم ترك تلك الميزة للمرأة كي تتتمع بها وهي أن يصبح لها أكثر من زوج لكن هناك فئة من البشر ترغب في طرح الأسئلة حول كل شئ والحصول على إجابة لذا فإن الأديان لم تغفل هذه الشريحة من الناس ولم تبخل عليهم في الرد
– تحريم تعدد الأزواج للمرأة
جدير بالذكر ان هذا الأمر أولا وقبل أي شئ أخر امتثالا لأوامر الله عز وجل وإن لم نكن نملك حتى الحجة الكافية فيكفي أن الله قد أمربذلك لنطيع لكن أوامر الله ونواهيه لا تخلو من الحكمة التي يحتاجها أحيانا العقل البشري كي يستنبط الهدف من ورائها
في ذات السياق فقد أوضح العلماء أن المرأة التي يطأها أكثر من رجل تكون عرضة للإصابة بالأمراض الجنسية مثل الإيدز ونحوها ، كما أنه لو تمت إباحة تعدد الأزواج للمرأة فكيف كانت لتعلم قبيل التقدم العلمي من هو والد الطفل وهو أمر سيؤدي لخلط الأنساب
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