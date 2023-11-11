إوعي تنسي تشيل فيشه الراوتر قبل ماتنام.. 4 “مخاطر لتشغيل الراوتر” طوال الليل ازاي مكنتش تعرفهم!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يظن العديد من الأفراد أن تشغيل الموجِّه (الراوتر) على مدار الليل أمر ضروري للوصول إلى الإنترنت في أي وقت، سواءً نهارًا أم ليلاً. ولكن، هناك العديد من المخاطر الحقيقية التي يمكن أن يتعرض لها الموجه عند تشغيله لفترات طويلة خلال الليل، وسنوضح ذلك فيما يلي.
مخاطر تشغيل الراوتر طوال الليل
ارتفاع درجة حرارة الموجه: يُرسل الموجه باستمرار إشارات لاسلكية ويستقبلها، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير. هذا الارتفاع قد يتسبب في التلف الدائم للموجه أو حتى يزيد من احتمالية حدوث حريق.
استهلاك طاقة زائد: يؤدي تشغيل الموجه على مدار الليل إلى استهلاك طاقة زائد، مما يعكسه في ارتفاع فاتورة الكهرباء. يمكن توفير الطاقة عن طريق إيقاف تشغيل الموجه عندما لا يكون هناك حاجة فعلية للاتصال.
تعريض لمخاطر الأمان: يمكن أن يتعرض الموجه لاختراق أمانه عند تشغيله طوال الليل، خاصةً إذا لم يتم تحديث برامج الأمان بانتظام. يجب تحديث برامج الأمان بشكل دوري للحفاظ على سلامة الشبكة.
تأثير على الصحة: يمكن أن يؤثر إشعاع الموجات اللاسلكية على الصحة، وخاصةً إذا كان الموجه قريبًا جدًا من مناطق النوم. يُفضل تحديد مكان للموجه بعيدًا عن مناطق الراحة.
مخاطر تشغيل الرواتر طوال الليل
افصل الموجه عن الكهرباء قم بفصل الرواتر عن مصدر الكهرباء عندما لا تكون في حاجة لاستخدامه، وخاصةً أثناء ساعات الليل لتقليل استهلاك الطاقة غير الضروري.
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