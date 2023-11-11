دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاقة الشخصية أو الرقم القومي كما يحلو للبعض تسميته يعتبر أهم مستند يمتلكه الفرد وهو الدليل على هويته ومن أين أتى ، حيث أنها تعتبر بطاقة تعريفية مختصرة عن الشخص الذي تتعامل معه لذا فإن أفراد الأمن يسألون أول ما يسالون في الأكمنة وغيرها من الحالات عن الرقم القومي الذي من خلاله يستدل على نشاط ذلك الفرد في المجتمع لذا فلا يمكن أن يتم التعامل بأي شكل من أشكال التهاون مع ذلك المستند مثل ما يحدث من جانب الكثير من المواطنين اللذين يهملون في عملية استخراجها وكذلك تحديثها وهو الأمر الذي حرصت وزارة الداخلية من خلال بيان قوي وحاسم على مواجهته جاء فيه العديد من العقوبات – غرامات البطاقة الشخصية يتم دفع غرامة مالية تبلغ نحو 200 جنيه في حال ثبت أن المواطن يتعامل ببطاقتي هوية في نفس الوقت

غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه في حال تأخرت لمدة 15 يوما في عملية استخراج بدل فاقد عقب تحرير المحضر

غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه إذا لن تحدث بيانات البطاقة خلال 3 أشهر من تحديثها يفرض على المواطن غرامة مالية 100 جنية وذلك في حاله قام المواطن الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية السابقة أو المنتهية.

يفرض على المواطن غرامة مالية 100 جنية في حال لم يقم باستخراج بطاقة شخصية لدى بلوغه السن القانوني والذي تم تحديثه مؤخرا ليكون 15 عام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطوبين بالاسم .. الداخلية توجه تحذيرها الأخير لتلك الفئة من حملة ” البطاقات الشخصية ” بضرورة التوجه لأقرب سجل مدني !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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