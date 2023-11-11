دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد القهوة أحد أهم المشروبات الساخنة التي يحب الكثير من الأشخاص حول العالم تناولها بشكل يومي فلا يتخيل البعض يومهم دون تناول كوب القهوة الصباحي الذي يمنحها التوازن والتركيز الكافي لبقية اليوم خاصة أولئك اللذين يعملون في مجالات تتطلب قدر عالي من التركيز والذي معه يصبح صفاء الذهن مطلوب لذا فلا بديل عن القهوة التي تحتوي على الكثير من العناصر التي تساعد في تحسين المزاج العام وتحفز التركيز بشكل لا يصدق لكننا من خلال ما يلي من سطور قادمة في مقالنا لن نتحدث عن المشروب نفسه ولكن سنعدد لكم استخدامات تفل القهوة الذي يتبقي في قاع الفنجان ويتم التخلص منه – فوائد تفل القهوة مقشر للشفايف : جدير بالذكر أن هناك بعض النساء اللاتي ينصحن باستخدام تفل القهوة مع العسل الطبيعي في عملية تقشير الشفاه والتخلص من الجلد الميت الموجود وهي الطريقة الطبيعية التي أثبتت فعالية كبرى في ذات السياق فإن خلط تفل القهوة مع جوز الهند وأيضاً المياه ووضع هذا الخليط تحت العين المنتفخة يساعد بشكل كبير على التخلص من الانتفاخ

التخلص من الروائح : حيث أن المرـأة أثناء تواجدها في المطبخ تمسك بيدها البصل والثوم اللذان لديهما رائحة قوية لا تزول بسهولة لكن فرك اليد بتفل القهوة يساعدها في التخلص من مختلف الروائح التي علقت بها ومنحها رائحة جميلة وطبيعية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتفكري ترميه تاني .. ” تفل القهوة ” كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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