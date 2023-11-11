“ضاع عمرنا واحنا منعرفش أهميتها” .. سر خطير وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. السبب صادم وغير متوقع!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسبب وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام، يلاحظ الكثيرون هذا الأمر ولكنهم يجهلون أهمية وجود تلك الفتحة، و ينشأ الفضول والتساؤلات حول سبب وجودها، خاصة أنها تساعد في حماية الأفراد من حدوث العديد من الكوارث، لذلك من الضروري المحافظة على هذه الفتحة وتنظيفها بشكل مستمر وعدم إغلاقها، حيث أن غلقها قد يعرض حياة الأفراد للخطر، ويكون لهذه الفتحة مجموعة من الفوائد المذهلة التي تساعد في الحفاظ على نظافة المنزل.

أهمية وجود الفتحة الموجودة أعلى الحوض

توجد العديد من فوائد الفتحة الموجودة في أعلى حوض الحمام، حيث تسهم في منع تسرب المياه الزائدة إلى الأرض وتعمل كتنبيه لوجود مياه زائدة وانسداد الحوض، بالإضافة إلى ذلك تعمل على حماية الأشخاص من الانزلاق، وتساعد في تصريف المياه الزائدة التي تتجاوز حجم الاستخدام المعتاد، كما تحول دون وصول الماء إلى الأرضية والحوائط، وبالتالي تعمل على حماية المكان من حدوث ماس كهربائي.

تصميم الفتحة أعلى الحوض أمر ضروري

واجه الكثير من الناس تساؤلات حول وجود الحفرة الموجودة في أعلى الحوض وسبب تصميم بعض أحواض الحمام بها وبعضها الآخر بدونها، يتم وضع هذه الحفرة في أحواض الحمام خاصةً نظرًا للاستخدام الكثيف للمياه فيها وزيادة فرصة التزحلق والخطر بالإضافة إلى ذلك يوجد السخان الكهربائي في الحمام، مما يزيد من احتمالية حدوث ماس كهربائي، ولذلك يعتبر وجود هذه الفتحة أمرًا مهمًا لحماية المكان من وقوع كوارث، تم اكتشاف العديد من الفوائد والاستخدامات لهذه الحفرة، مما يشعر الناس بالاستفسار عما إذا كان تصميم جميع أنواع الأحواض يشمل هذه الحفرة أم لا.