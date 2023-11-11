مش هتصدق لما تعرف .. ما هو السر وراء وجود فتحة في منتصف حوض الوش بالحمام ؟ .. صدمة غير متوقعة !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمتلئ المنزل من حولنا بالكثير من التفاصيل التي تظهر على أثاث المنزل والديكورات والتصميمات الخاصة ببعض القطع دون غيرها والتي تحتوي على فتحات في مختلف الجوانب والتي لا تدري السر وراء وجودها فطوال الوقت لا تستعملها في شئ عملي وهو الأمر الذي يثير فضول تلك الشريحة من الناس التي ترغب في الوقف على ما هية الأشياء ولأن كل شئ يصنع بسبب وليس من أجل العادة فحسب فربما تكلف تلك الفتحة التي تراها أنت بسيطة وسهلة المصنع الذي يقوم على تصنيعها الملايين من الأموال وكذلك الوقت الطويل في سبيل الخروج بها في هذا الشكل .

جدير بالذكر أن الحديث هنا سيكون عن تلك الفتحة التي تتواجد في منتصف حوض الحمام مهما اختلف في شكله ومهما تعددت الشركات التي تتنافس فإنها جميعا تتفق على وضع تلك الفتحة التي سنسعى لتوضيح الهدف من وجودها من خلال ما يلي من سطور

– السر وراء فتحة الحوض

تلك الفتحة تظهر الفائدة من وجودها لدى حدوث مشكلة في نظام الصرف لديك مثل انسداد المواسير والذي من الممكن أن ينتج عنها تراكم كمية كبيرة من المياه في داخل الحوض والتي ستبدأ في الخروج في حال زادت عن حدها وتغرق لك المنزل بكامله وتتسبب في كوارث من بينها حدوث ماس كهربي لكن وجود تلك الفتحة يساعد على تصريف المياه بشكل منظم .