دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون يعد أهم زيت طبيعي يتم استعماله من جانب الإنسان بفضل ما يحتوي على استخدامات متنوعة لا تخطر على بال أحد ، حيث أنه يدخل في أغراض الطهي بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة كما أنه يعمل على تحسين البشرة والشعر بشكل كبير لذا يدخل ضمن الوصفات التجميلية ، كما أن للقرنفل العديد من الاستعمالات المذهلة هو الأخر فهو عنصر لا يمكن الاستغناء عنه لكننا سننحي جانب الاستخدامات التي تتعلق بالطهي والطب ونذكر منها العناية بالجمال فلدينا وصفة تجمع ما بين القرنفل وزيت الزيتون يمكن من خلالها أن تستعملها المرأة لتظهر في أبهى حلة وأجمل مظهر وتبهر زوجها من خلال المداومة عليها – مكونات وصفة زيت الزيتون والقرنفل 4 ملاعق زيت زيتون.

2 ملعقة زيت القرنفل.

علبة نظيفة. – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر أولا نحضر وعاء مناسب من حيث الحجم

ثم نضع كافة المكونات التي تم إحضارها معا في داخل هذا الوعاء والعمل على مزجها بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس

نضع هذا الخليط فوق وعاء من الماء الساخن ونعمل على تدفئته بفضل البخار المتصاعد

ثم يتم تطبيق هذا الخليط على فروة الرأس وتركه لأطول فترة ممكنة حتى تتمكن جذور الشعر من امتصاصه بشكل جيد والاستفادة منه

من الأفضل أن يتم تكرار الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مبهرة سريعا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من حق الزوج يتدلع .. ضعي ” زيت الزيتون ” على ” القرنفل ” في هذا المكان من الجسم قبل النوم ولن تصدقي النتائج !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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