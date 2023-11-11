“يارتني كنت عرفت من زمان” .. خبير تكنولوجي يحذر من وضع الراوتر في هذه الأماكن ويحدد أفضل الأماكن الصحيحة للحصول على أقوى إشارة واي فاي .. النت هيبقى معاك طلقة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع انتشار التكنولوجيا الحديثة ودخول الإنترنت حياتنا أصبح لدى كل منزل جهاز راوتر خاص به وذلك لأنه منذ فترة كورونا أقبل الكثير من الناس على العمل من منزلهم وايضا في الدراسة ولكن في هذه الأيام يشتكي الكثير من الناس من ضعف إشارة الإنترنت وعند التواصل مع الشركة تكون المشكلة غير محددة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن أسباب وأفضل الأماكن للراوتر.

أسباب ضعف الإنترنت

هناك العديد من الأشياء التي يقوم بعض الناس والتي تسبب ضعف كبير في الشبكة مثل :

استخدام جهاز يحتوي على مكونات تقليدية وغير أصلية تؤثر على قوة الشبكة وسرعتها.

عند القيام بالسفر بالقطار وذلك لأن القطارات تتكون من مجموعة من الأنابيب التي يتم صنعها من المعدن الذي يؤثر على صد إشارات شبكة الإنترنت.

وعندما يكون استخدام الإنترنت في ذروته يزداد الضغط على الشبكة وبالتالي يضعفها.

بالإضافة إلي أنه عند استخدام التطبيقات المجانية وسماع إعلاناتها المثبتة فإن ذلك يؤدي إلي ضعف الشبكة بشكل كبير وايضا عند قيامك ترك التطبيقات مفتوحة فإن ذلك يتسبب في الحصول على الكثير من الشعارات التي تسبب ضعف في الانترنت.

ويعتبر من أهم الأسباب التي تسبب ضعف الإنترنت هو أن الجهاز يحتوي على أنظمة تشغيل بطيئة لذلك دائما يحب تحديثها باستمرار.

أفضل الاماكن لوضع الراوتر في البيت

يعتبر وضع الراوتر في أماكن مفتوحة هي من أفضل الأماكن وذلك لأن الراوتر في هذه الحالة يقوم ببث الموجات والترددات التي تحمل الإشارة في جميع أنحاء المنزل بشكل جيد.