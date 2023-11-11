ابعد عنها فورا لو العلامات دي فيها أوعى تقربلها ..7 علامات إذا وجدتها في النساء ابتعد عنها ولا تتزوجها لهذه الأسباب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد فترة الخطوبة احد الفترات التي يتعرف فيها الشاب والفتاة على طباع بعضهما، حيث أنها تعارف بشكل مبدئي حتى يتم الزواج بناء على التفاهم بينهم ولكن هناك بعض الصفات التي توجد في بعض الفتيات التي يجب ان تنتبه اليها ولا ترتبط بها نهائيا فهي لا تصلح الى الارتباط او الزواج قبل ان تقع في هذه الفتاه وتعرض حياتك الزوجية إلى الانهيار بعد ذلك يجب أن تتعرف على هذه الصفات قبل الزواج فهي لا تصلح للزواج نهائيا وسوف يؤدي في النهاية الى الفشل والطلاق.

تصريحات مهمة للدكتور محمد وهدان بجامعة الأزهر

قال الدكتور محمد وهدان في جامعه الازهر لأحد البرامج التلفزيونية على القنوات الفضائية بأن هناك سبع صفات في النساء يجب عدم الارتباط بها وأهم هذه الصفات ما يلي