“صغيرة بس نينجا” .. 5 استخدامات مذهلة وغير متوقعة لقصافة الأظافر لم يسمع بها أحد من قبل .. هتنبهر من اللي طلعت بتعمله!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن قصافة الأظافر تعتبر أداة هامة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتوفر فوائد عديدة غير تقليم الأظافر. فهي تستخدم أيضًا لإزالة الجلد الزائد وتسوية الأظافر، تم تصميم كل جزء في القصافة لأغراض محددة تسهم في تسهيل حياتنا، لذلك من الضروري أن يدرك الأشخاص أهمية واستخدام هذه الأداة حتى لو كانت صغيرة الحجم، و يتعين تنظيف القصافة بانتظام لمنع تراكم الجراثيم والفطريات عليها، حيث تحتوي الأظافر على العديد من الميكروبا.

استخدامات مهمة بواسطة قصافة الأظافر

يتم استخدام قصافة الأظافر في العديد من الاستخدامات التي يجهلها البعض في حياتنا اليومية، ومن بين هذه الاستخدامات:

يُستخدمها أحيانًا لفتح العبوات التي يصعب فتحها، حيث تكون بديلاً لفتاحة العبوات.

تُستخدم كبديل القصافة الخاصة بقص الأسلاك، حيث يتم استخدامها لتقطيع الأسلاك الكهربائية في بعض الأحيان.

يمكن استخدامها لتثبيت خيوط الكروشيه في البكرة الخاصة بها وتنظيم الخيوط.

يُمكن للشخص تثبيت هاتفه المحمول عليها واستخدامها كحامل للهاتف.

يُمكن استخدامها أيضًا كحامل لأعواد البخور، مما قد يُستغنى عن استخدام المبخرة في بعض الأحيان.

خطوات تنظيف وتعقيم قصافة الأظافر

النظافة الجيدة والتنظيف المنتظم قبل استخدام قصافة الأظافر يساهمان في المحافظة على صحة أظافرك والوقاية من العدوى والأمراض المتعلقة بالأظافر، ويكون كالتالي: