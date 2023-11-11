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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن قصافة الأظافر تعتبر أداة هامة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتوفر فوائد عديدة غير تقليم الأظافر. فهي تستخدم أيضًا لإزالة الجلد الزائد وتسوية الأظافر، تم تصميم كل جزء في القصافة لأغراض محددة تسهم في تسهيل حياتنا، لذلك من الضروري أن يدرك الأشخاص أهمية واستخدام هذه الأداة حتى لو كانت صغيرة الحجم، و يتعين تنظيف القصافة بانتظام لمنع تراكم الجراثيم والفطريات عليها، حيث تحتوي الأظافر على العديد من الميكروبا.
استخدامات مهمة بواسطة قصافة الأظافر
يتم استخدام قصافة الأظافر في العديد من الاستخدامات التي يجهلها البعض في حياتنا اليومية، ومن بين هذه الاستخدامات:
- يُستخدمها أحيانًا لفتح العبوات التي يصعب فتحها، حيث تكون بديلاً لفتاحة العبوات.
- تُستخدم كبديل القصافة الخاصة بقص الأسلاك، حيث يتم استخدامها لتقطيع الأسلاك الكهربائية في بعض الأحيان.
- يمكن استخدامها لتثبيت خيوط الكروشيه في البكرة الخاصة بها وتنظيم الخيوط.
- يُمكن للشخص تثبيت هاتفه المحمول عليها واستخدامها كحامل للهاتف.
- يُمكن استخدامها أيضًا كحامل لأعواد البخور، مما قد يُستغنى عن استخدام المبخرة في بعض الأحيان.
خطوات تنظيف وتعقيم قصافة الأظافر
النظافة الجيدة والتنظيف المنتظم قبل استخدام قصافة الأظافر يساهمان في المحافظة على صحة أظافرك والوقاية من العدوى والأمراض المتعلقة بالأظافر، ويكون كالتالي:
- تجهيز مواد التنظيف، مثل ماء فاتر وصابون معقم أو محلول مطهر.
- غمر قصافة الأظافر في الماء الفاتر لمدة عدة دقائق لتخفيف الشوائب والأوساخ المتراكمة.
- استخدام فرشاة أو عود قطن لتنظيف جميع الجوانب والزوايا والفتحات في قصافة الأظافر.
- استخدام الماء الفاتر لشطف قصافة الأظافر جيدًا لإزالة الصابون أو المحلول المطهر.
- تجفيف قصافة الأظافر بواسطة منشفة نظيفة وجافة. تأكد من أنها تجف تمامًا قبل استخدامها مرة أخرى.
- تطهير قصافة الأظافر بالكحول الطبي.
- بتخزين قصافة الأظافر في مكان نظيف وجاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “صغيرة بس نينجا” .. 5 استخدامات مذهلة وغير متوقعة لقصافة الأظافر لم يسمع بها أحد من قبل .. هتنبهر من اللي طلعت بتعمله!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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