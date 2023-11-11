“لا تستخدمها إلا بالطريقة الحلال” … المرأة تعشق بجنون الرجل الذى يقوم بهذة الحركات من أجلها، وسوف تستسلم له على الفور دون تردد أو مقاومة !!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لغة الجسد هي من أهم لغات التفاهم بين الرجل والسيدة حيث انها يمكن ان تشير الى الكثير من الكلام ولا يفهمها الا بعد الاشخاص فهي لغه متبادلة بين الاعتراف تتم من خلال أفعال وحركات معينة فهناك بعض الحركات التي يمكن ان يفعلها الرجل وتخضع له السيدة وتكون خاتم في عصبة وسوف تعشقه السيدات ولا ترى غيره وسوف نتعرف على هذه الحركات ويجب عدم استخدامها الا في الحلال فقط.

حركات تعشقها السيدة في الرجل

توجد ثلاث حلقات اذا توفروا في الرجل وقام بهم فانه سوف يصبح في المقام الأول بالنسبة للسيدة وسوف تخضع له دون كلام أو افعال متعبه ومن أهم هذه الحركات ما يلي:

الحركة الأولى

هي الاهتمام فإن جميع السيدات يعشقها الرجل الذي يهتم بتفاصيل حياتها ويجعلها من الاولويه في اهتماماته وتصبح الاولى في اختياراته حيث ان الاهتمام يجعل الرجل في عين السيدة لا ترى غيره.

الحركة الثانية

هي الاطمئنان حيث ان السيدة تعشق الرجل الذي يشعر معه بالاطمئنان والأمان فهو السند لهم فعندما تشعر بالاطمئنان تخاف عليه وتغار عليه من اي سيده فيجب ان يظهر الرجل الاطمئنان للسيدة ويجعلها بالامان وانه السند لها وبالتالي فلن تستغني عنه ابدا.

الحركه الثالثه

الحب والمشاركة حيث ان النساء تحب الرجل الذي يشاركها تفاصيل حياته ويشارك معها لحظات الفرح والحزن وبالتالي يخفف عنها الالام في وقت التعب ويقف بجانبها دائما.