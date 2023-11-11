معقولة ده بجد !!!.. كيس بسكويت موجود في المحلات وبيكسب دولارات وجنبهات مصري .. ايه الحكاية بالضبط 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعض الشركات الغذائية تقوم بالتسويق لمنتجاتها باستخدام استراتيجيات إبداعية في التسويق لكي تجذب أكبر عدد من العملاء وتثير اهتمامهم حيث جاءت احدى شركات البسكويت لتكون مثال ملفت في عمل الدعاية من خلال إدراج العملات المختلفة في علبه البسكوت والتي تباع بقيمة 2 جنيه ولكن تحتوي على مبالغ مالية كبيرة حيث انتشر هذا الخبر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ضجة كبيرة والجميع أصبح يتساءل عن هذا البسكويت الذي يمكن من خلاله أن يحقق ثروة ويكسب المزيد من الأموال.

بسكوت يضع عملات كثيرة في داخله

جاءت فكرة وضع العملات في البسكويت لجذب عدد كبير من المستهلكين وبدأ التحدث عن المنتج بشكل ايجابي حيث انها من احد الاستراتيجيات لزيادة الترويج للمنتج فهي طريقة مبتكرة بعيدة عن الطرق التقليدية الاخرى فإن المستهلك يشعر بحماس وترقب لكي يحصل على مبالغ نقدية كبيرة مما يزيد الإقبال على المنتج وزيادة مبيعاته بين المنافسين.

مكاسب داخل البسكوت

نشرت الشركة أخبار عن وجود مبالغ كبيرة في هذا البسكوت تصل إلى 100 جنيه و50 جنيه ولكن يجب ان تكون حذره إذا فقدت مصداقيتها فإن النتائج سوف تكون عكسيه على العلامه التجاريه وتؤثر عليها بشكل سلبي لذلك يجب ان تكون صديقه في الحملة الإعلانية فبالرغم من شهرتها إلا أنها يمكن ان تتحول الى ضد وتحقق نتائج عكسيه لذلك يجب ان تضع مبالغ في هذا البسكوت حتى يقبل على شرائها عدد كبير من الأفراد.