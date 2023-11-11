دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شئ يستحق أن يتم الحديث بشأنه في اجتماعات النساء أكثر من الوصفات الخاصة بالجمال لاسيما وأن أيات الجمال كثيرة ولا حصر لها وتحتاج إلى رعاية وعناية بشكل دائم كي يتم الحصول عليها ، أما من تمتلك بالفعل نعمة الجمال فلها أن تبذل جهدا مناسبا كي تحافظ عليه من خلال متابعته بالوصفات الطبيعية والتي تهتم بالبشرة على سبيل المثال والتي تعد من الأولويات لدى المرأة فالحصول على بشرة خالية من البثور والحبوب ولون موحد هو الحلم الذي تسعى له كافة النساء على اختلاف المراحل السنية فالبشرة هي عنوان الجمال والسبيل للحفاظ على المظهر الشاب لأطول فترة ممكنة من العمر – مكونات وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة 2 مقدار من خليط البانثينول.

ملعقة صغيرة من النشا.

مقدار من مياه الورد.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

بعض النقاط من فيتامين سي – طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة في إناء كبير نضع كل من ” كريم بانثينول وماء الورد ونقاط من فيتامين سي”

ثم نقوم بصب القليل من النشا فوق الخليط مع الاستمرار في التقليب لحين الحصول على قوام متجانس

قومي بفرد الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق قبل أن يتم شطفها بواسطة الماء الفاتر

من الممكن استعمال تلك الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع كي تتمكني من حصد أكبر قد من الفائدة والحصول على مرادك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتبقي زي البدر المنور .. السر في ” كريم بانثينول ” واستعماله بهذه الطريقة التي لن تتوقفي عنها بعد ما تشوفي النتائج بنفسك !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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