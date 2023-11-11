دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كم مرة ينبغي علينا الاستحمام في الأسبوع؟.. أطباء أمراض جلدية يجيبون!,

كشف أطباء عن عدد المرات التي يجب أن تستحم فيها خلال الأسبوع.

مرتين أو ثلاثة وقال أطباء أمراض جلدية عبر البرنامج الحواري الأمريكي Today: إننا يجب أن نستحم مرتين أو ثلاث مرات فقذ في الأسبوع.

وأجاب الأطباء بأن مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع أفضل، وأوضحوا أن الإفراط في الاستحمام قد يؤدي إلى مشاكل جلدية مثل جفاف الجلد والأكزيما. الإفراط في الاستحمام كما أن الإفراط في تنظيف جسمك يمكن أن يجعل بشرتك أكثر جفافا مما لو كان الاستحمام أقل تكرارا.

وأضافوا : “هذا ليس خطرا على الصحة العامة. ومع ذلك، فإن الاستحمام اليومي لا يحسن صحتك، ويمكن أن يسبب مشاكل جلدية أو مشاكل صحية أخرى – والأهم من ذلك، أنه يهدر الكثير من الماء.

وتابعوا:” كما أن الزيوت والعطور والإضافات الأخرى في الشامبو والبلسم والصابون قد تسبب مشاكل خاصة بهم، مثل الحساسية (ناهيك عن تكلفتها)”.