«صدمة كبيرة ».. فتيات السعودية يحبون الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية .. لن تصدق من هي هذه الدولة !!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المجتمع السعودي شهد تطورات ملحوظة في الفترة الاخيرة النتيجة التقدم والانفتاح على العالم حيث ازداد الاهتمام بموضوع الزواج من جنسيات مختلفة ووفر لهم القانون هذا الخيال بدلا من الخيار الذي كان سائد قديما وهو الزواج من رجل سعودي فقط لذلك بدا الانتباه الى جنسيه اخرى وبدا الفتيات السعوديات يفضلون جنسيه بعينها وبعض الجنسيات الاخرى وسوف نعرض ما هي الجنسيه التي تتصدر قائمه زواج الفتيات السعوديات في هذه الفترة.

الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية

اثبت الدراسات والتقرير أن الجنسيه المصريه تأخذ المركز الأول في مقدمة الزواج من السعوديات فهي من الجاليات التي تنال على اعجابهن وبعض الجنسيات الاخرى فان الرجل المصري يعامل السيده بلطف واهتمام وعلى الجانب الاخر فان طبيعة الرجل المصري لطيفه ويعرف أن يختار الكلام ليجذب السيدة ويقدم لها الدعم والاهتمام كشريكة لحياته وكل ذلك ينال على اعجاب السيدة ويلفت انتباهها في الرجل المصري.

سبب زواج النساء السعوديات من المصري

بالنسبة للسيدة السعودية فأنها يكون لها الحق في التحكم بإقامة شريك الحياة الأجنبي في المملكة العربية السعودية وتتحكم في إقامته لذلك فلديها على القدرة في التحكم بشريك حياتها وتوجه مسار حياته ولكن هناك بعض متطلبات الأخرى التي يجب ان تتوفر لكي يتحقق الزواج الناجح والمستقر الاجتماعية فيجب أن يكون الزوج قادر على الإنفاق والوضع المالي والمهني له جيد وكذلك الوضع الاجتماعي والثقافي يجب ان يكون متوافق.