«مستحيل تتخيل كتب أي»!!.. طالب يجيب على سؤال في امتحان اللغة العربية بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين .. اعرف الطالب كتب ايه !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في حادثة غريبة ومدهشة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وتناولها جميع رواد السوشيال ميديا بالانبهار والدهشة وقاموا بنشرها بأعلى قدر وتخطت آلاف الليكات والإعجابات من رواد وسائل التواصل، وهذه الحادثة هي إجابة طالب أذهل الجميع بذكائه رغم صغر سنه التي لا يذكر، وأثارت هذه الإجابة اندهاش المعلم الخاص بالطالب وكان لا يصدق نفسه من إجابة الطالب العبقري، وسنتناول اليوم هذه الإجابة التي سوف تذهلكم أيضا ومن الممكن أن لا تصدقون هذه الإجابة العبقرية.

إجابة الطالب العبقري ورد فعل المعلم على هذه الإجابه

بعد أن قام الطالب بذكر هذه الإجابة التي أزهلت الجميع قام المعلم بأخذ الأوراق وقام في تصحيحها وعندما رأي هذه الإجابه العبقريه اندهش وأخذ يسأل عن هذا الطالب العبقري ووجده وسأله لماذا اجبت هذه الإجابة، وكان السؤال يقول إعرب هذه الآيه الكريمة «وخلق الإنسان من عجل» وكان رد الطالب على هذه الإجابه هي… خلق فعل ماض ولكنه لن ينسى فاعله وقام بإضافة جمله لن أكتب مبنيا للمجهول تأدبا مع المولى عز وجل، وعندما رأي المعلم هذه الإجابه أعطاه الدرجة كاملة وقال له بارك الله في من رباك.

رد فعل رواد السوشيال ميديا

بعدما انتشر هذا الخبر على التواصل الاجتماعي دُهِشَ جميع رواد التواصل الاجتماعي من إجابة الطالب المذهلة التي ذكرها في إجابته على هذا السؤال وقاموا بالتفاعل ونشر هذا الخبر على جميع المنصات.