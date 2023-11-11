“جنني جوزك بجمالك”… ضعي زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة قبل النوم علي هذه المنطقة من جسمك ولن تستغني عنها طيلة حياتك .. هتنبهري من النتيجة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون والقرنفل من المواد الطبيعية والتي عند تناولها سوف تحصل على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تقوي جسمك بالإضافة إلى قدرتهم على معالجة الكثير من المشاكل الصحية والأمراض المزمنة ويساعد استخدامهم على ترطيب الشعر وتعزيز نموه وبالتالي منع تساقطه وفي هذا المقال سوف نشرح لكم عن أهمية استخدامهم للشعر.
فوائد القرنفل وزيت الزيتون وطريقة الاستخدام للشعر
هناك العديد من الفوائد التي يعطيها زيت الزيتون للشعر منها:
- يساعد استخدام خليط هذا الزيت في التخلص من قشرة الشعر المزعجة بالإضافة إلي أنه يقوي بصيلات الشعر ويساعد علي زيادة نعومته وترطيبه بفضل احتواء زيت الزيتون والقرنفل على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على ذلك.
- ويمكن استخدام خليط الزيت من خلال وضع القرنفل وزيت الزيتون في وعاء على النار من أجل تسخينه قبل وضعه على فروة الرأس ثم وضع الخليط في مكان مظلم لمدة خمس ايام قبل استخدامه علي الشعر وعند الاستخدام قومي بوضعه علي الشعر لمدة ساعتين مع تدليكه ثم شطفه جيدا.
- وللحصول على نتائج أفضل يجب أن تقومي بتكرار هذه التجربة مرتين بالاسبوع.
فوائد زيت الزيتون والقرنفل للجسم
عند خلط الزيتون معا تتضاعف الفوائد التي يحصل عليها الجسم وذلك لأن زيت الزيتون يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة وتحمي من الأمراض ويقوم القرنفل بمساعدة الناس في التخلص من السعال والبلغم الموجود على الرئة.
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