“خلو بالكم من عيالكم”.. تعرف على حكاية الأم التي شكت في ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفة نومها .. مارأته الأم عند فتح الكاميرا كان صادماً!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسبب ذهاب الأبوين إلى العمل، يعاني الكثير من الأشخاص من ترك أبنائهم في المنزل بمفردهم لفترات طويلة خلال اليوم، ونظرًا لعدم معرفة الأب بما يقوم به أبناؤه أثناء غيابه عن المنزل، قررت إحدى الأمهات التصرف سريعًا وتركيب كاميرا مراقبة المنزل لحمايته من السرقة وفي نفس الوقت متابعة سلوك أبنائها أثناء غيابها عنهم في المنزل.

أسباب قلق الأم على ابنتها

على الرغم من أنه ليس من الشائع أن يقوم أحد الأبوين بتركيب كاميرا في غرفة أبنائهم، احترامًا للخصوصية وعدم تسبب القلق لدى الأطفال، إلا أن الأم في هذه الحالة قررت وضع كاميرا لمراقبة غرفة أطفالها بهدف سامٍ يعاني إحدى بناتها التي تبلغ من العمر 4 أعوام، من مرض نادر يتسبب في تشنجات متكررة خلال فترات مختلفة من اليوم، تساعد الكاميرا الأم في مراقبة ابنتها خلال الفترة التي تكون فيها خارج المنزل، وذلك للحفاظ على صحتها.

تصرف الأم لتأمين طفلتها

بعد أن قامت الأم بتركيب الكاميرا في غرفة بناتها، لاحظت بعض الأمور الغريبة، بدأت ابنتها البالغة من العمر 8 أعوام تشعر بالقلق وتسمع بعض الأصوات الغريبة القادمة من الغرف الأخرى في المنزل، قررت الأم البحث عن سبب هذه الأصوات الغريبة عندما ذهبت إلى شركة المراقبة وشاهدت الفيديو المسجل الذي قام المختصون في الشركة بتصويره، تم اكتشاف أنه تم اختراق الكاميرا من قبل أشخاص غير معروفين.