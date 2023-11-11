أبكى الملايين ..طالب يجيب على سؤال في امتحان اللغة العربية بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين .. اعرف ماذا كتب في ورقة الإجابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت إجابة أحد الطلاب واصبحت من اشهر الإجابات على مواقع السوشيال ميديا وتداولها العديد من الأشخاص والهالات التعليقات بسبب ان الاجابه غريبه ونالت على دهشة الكثير من الأشخاص حيث كتب المعلم الإجابة التي ابكت المصححين واصابتهم في حالة من الذهول وجميع من اطلع على الإجابة ظل مندهشا ولذلك فإن هذه الإجابة قد انتشرت بشكل كبير نظرا لصغر سن الطالب فإن الاجابة غير متوقعة وغريبة في مادة اللغه العربية، وسوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

ماذا كتب الطالب في الامتحان

جاءت أحد الاسئلة في مادة اللغة العربية لطلاب الصف الابتدائي وقال أعرب الجملة التالية وهي آية قرآنية تقول بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل فإن معظم الطلاب حامض بالإجابة بشكل تقليدي إلا هذا خلق فعل ماض ولم ينسى الفاعل ولن اكتب مبني للمجهول وذلك تادبا مع المولى عز وجل واحتراما وتحليلا للخلق فعندما رآها المعلم هدية الإجابة صدم من مدى أدب الطالب مع ربه ومدى علمه وأدبه في هذا السؤال وعد الطالب الدرجة النهائية وكتب له ممتاز وبارك الله فيك وفي علمك وفي ادبك وقام بتصوير الورقة ونشرها على حسابه الى اعجابه بهذه الاجابة النموذجية.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اجابه التعليم

كتب العديد من الأشخاص تعليقات على هذه الإجابة التي تدل على أدب الطالب ومدى اجتهاده وأنه يستحق الدرجه النهائيه كامله وأشاد البعض الآخر بوالديه أنه أحسن تربيته والمعلمين الذين أحسنوا تعليمه فهو طالب مثالي يجب أن يحتذى به ويكون مثال لكل طالب.