دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دون الحاجة للرجيم .. هذه العشبة الجبارة موجودة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص الوزن,
تمتلك بعض الأعشاب دور في كبح الشهية والتقليل من تناول الطعام. وفقا لما توصلت إليه دراسات حديثة. ومن هذه الأعشاب :
يحتوي عشب الهوديا على مركبٍ نشطٍ يُسمى الغليكوسيد الذي يقلّل من الشهية لتناول الطعام، ولكن مازالت الأبحاث مستمرة حول هذه الفائدة. وقد أظهرت الدراسات فائدة الهوديا لعلاج السُمنة المُفرطة وإنقاص الوزن.
الكارالوما
يستخدم الكارالوما لمنع الشعور بالجوع، وتقليل الشهية لتناول الطعام، ممّا يزيد القدرة على التحمل. وأظهرت الدراسات أنّ تناول غرام واحد من الكارالوما يؤدي إلى إنقاص الوزن ومحيط الخصر.
السيلليوم تعدّ عشبة السيلليوم من المصادر الغنيّة بالألياف إذ يقلّل من الشهية، ويزيد من الشعور بالشبع والامتلاء، فقد تَبين أنّ السيلليوم قد يحقق توازن في مستوياتِ السكر في الدم. ويحسن من استجابة الإنسولين. ممّا يؤثر على الشعور بالجوع، وقد يُخفض من مستويات الكولسترول وضغط الدم المرتفع.
الزنجبيل
أظهرت الأبحاث أنّ تناول كميةٍ صغيرةٍ من مسحوق الزنجبيل قد يحفز الجهاز الهضميّ. ممّا يقلّل من الشهية لتناول الطعام، ويشعر الشخص بالامتلاء.
دون الحاجة للرجيم .. هذه العشبة الجبارة موجودة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص الوزن
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