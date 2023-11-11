هام وعاجل .. قريبا7 دول عربية ستنهار عملاتها و تصبح بدون أي قيمة نقدية .. الأسماء بالترتيب ؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تضم الأسواق البورصية العربية الرئيسية سوق الأوراق المالية في مصر، وهو معروف بتداول الأسهم والسندات والعقود الآجلة. كما تشتهر بورصة الكويت أيضًا بتداول الأسهم والسندات والعقود الآجلة، ويجب ملاحظة أن أخبار البورصات العربية وأحداثها قد تختلف من بلد إلى آخر، وقد أعلن مصرف لبنان المركزي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2022 عن تخفيض سعر صرف الليرة اللبنانية على منصة الصيرفة.
توقعات الخبراء في البورصة العربية
وفقًا لتقارير حديثة، هناك توقعات بانهيار عملات سبع دول عربية و فقدانها لقيمتها النقدية في المستقبل القريب، وتشمل هذه الدول مصر وسوريا ولبنان والعراق والسودان والجزائر واليمن، و تحذر هذه التقارير من شراء أو التعامل باستخدام هذه العملات المعرضة للانهيار قد اضطرت بعض الحكومات إلى تعويم عملاتها المحلية وفقًا لأسعار التداول العادلة، مثلما حدث في مصر، بينما قامت حكومات أخرى بتعويم عملاتها جزئيًا، مثل سوريا ولبنان.
قيمة العملات العربية مقابل الدولار
تختلف قيمة العملات العربية مقابل الدولار باختلاف الدولة والوقت. يمكنك الحصول على معلومات حديثة حول قيمة العملات العربية مقابل الدولار من خلال البنوك المحلية أو المواقع المالية الرسمية أو التطبيقات المصرفية، يجب مراعاة أن سعر صرف العملات قد يتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية والمالية، ويتم ذلك من خلال متابعة سير المعاملات داخل البورصة العربية والعالمية، ومع الظروف الحالية هناك توقعات بالتراجع في قيمة العملات العربية مقابل الدولار.
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