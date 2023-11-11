هتبقى مليونير بسبب الحركة الجهنمية دي من التلفزيون ” … استغلال التلفزيون القديم هذه القطعة تساوي ٥٠ الف جنيه وأكثر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لل بوجود منزل بدون جهاز تلفزيون او اكثر فى فى الغالب هناك الكثير من بيوتنا تمتلك تلفزيون قديم لا قيمه له بالنسبه لهم وياجهون وأحيانا يبيعونه بأقل الأسعار دون أن يعلموا أنه يوجد داخل هذا الجهاز قطعة ثمينة يمكن من خلالها أن يكسبوا الكثير من الأموال إذا قاموا باستغلالها في صنع أجهزة كهربائية آخري، ولذلك سوف نوضح لكم كيفية استخراج تلك القطعة وكيف يمكن الاستفادة منها.

طريقة استخراج القطعة الثمينة من التليفزيون القديم

سوف نوضح لكم في السطور التالية قطعة توجد في أي تليفزيون قديم يمكنك من خلالها صنع أجهزة كهربائية لذلك تابع معانا كيفية فك التليفزيون واستخراج تلك القطعة.

أولا لأبد على الشخص الذي يقوم بفك التلفاز القديم أن يكون خبيرا في ذلك وذلك حتى يستطيع استخراج القطعة المهمة بسهولة.

قم باستخدام المفك المناسب وقم بإزالة الجزء الخارجي من التلفاز حتى تستطيع التعامل مع باقي التليفزيون بسهولة.

بعد إزالة الجزء الخارجي قم بفك تدرجيا الجزء الباقي من الداخل وذلك حتى تصل إلى القطعة المراد الوصول إليها، وهي قطعة الضغط الكهربائي.

استخدامات قطعة الضغط الكهربائي من التليفزيون القديم

يمكنك أن تستخدم تلك القطعة في العديد من الأشياء موضحة كالتالي.