“خليكي ست بيت شاطره”..كيف تنظفين السجاد بالملح في دقائق؟ طريقة سهلة وسريعة.. محدش هيقولك عليها غيري!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف السجاد هو من الأشياء التي تهتم بها كل سيدة تريد الحفاظ على رونق ونظافة منزلها ولكن مع كثرة الأساليب والمواد المختلفة لتنظيف السجاد، قد تشعرين بالحيرة في اختيار الأنسب والأفضل لك ولسجادك ومن بين هذه الأساليب، هناك طريقة بسيطة وفعالة تعتمد على استخدام الملح الناعم لإزالة البقع من السجاد دون الحاجة للماء أو الفرك أو الجهد في هذا المقال، سنشرح لك كيف تستفيدين من الملح لتنظيف السجاد بكل سهولة وسرعة.

ما الذي تحتاجين إليه لتنظيف السجاد بالملح؟

قبل أن تبدأي في تنظيف السجاد بالملح، هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها أولا، تأكدي من أن البقعة التي تريدين تنظيفها هي بقعة رطبة ناتجة عن سكب سائل ما، مثل العصير أو الحليب أو الشوربة إذا كانت البقعة جافة ومتصلبة، فقد لا تنفع معها هذه الطريقة

ثانيا، جربي الملح على جزء صغير وخفي من السجاد قبل أن تستخدميه على البقعة كلها للتأكد من أنه لا يسبب أي تغيير في لون السجاد أو تلفه

الخطوات التي تتبعينها لتنظيف السجاد بالملح هي:

– استخدمي ورقة مناديل أو قطعة قماش جافة لتجفيف السائل الزائد من البقعة اضغطي عليها بخفة دون أن تفركيها، لأن ذلك قد يجعل البقعة تتسرب أكثر في السجاد

– بعد أن تتخلصي من السائل الزائد، رشي الملح الناعم بوفرة على البقعة يمكنك استخدام أي نوع من أنواع الملح، سواء كان ملح الطعام أو ملح البحر

– اتركي الملح يعمل على البقعة لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق حسب حجم وعمق البقعة خلال هذه المدة، لا تحتاجين إلى استخدام أي أداة تنظيف أخرى

– بعد انقضاء المدة المحددة، استخدمي مكنسة كهربائية أو فرشاة ناعمة لتنظيف الملح من السجاد امسحي السجاد بحركات دائرية ولطيفة للحفاظ على شكل ونعومة السجاد واستخدمي المكنسة لشفط أي بقايا من الملح أو الأوساخ

– بعد تنظيف السجاد بالملح، ستلاحظين أن البقعة قد اختفت أو أصبحت أقل وضوحا إذا كانت البقعة لا تزال موجودة، يمكنك تكرار العملية مرة أخرى حتى تحصلي على النتيجة المرجوة

ما هي فوائد تنظيف السجاد بالملح؟

تنظيف السجاد بالملح هو طريقة رائعة للتخلص من البقع بسرعة وكفاءة دون الحاجة للماء أو الفرك أو الجهد وهي طريقة توفر لك الوقت والمال، لأنك لا تحتاجين إلى شراء أي منتجات كيميائية أو استئجار أي أجهزة تنظيف مهنية وهي طريقة طبيعية وصديقة للبيئة، لأنها لا تسبب أي تلوث أو ضرر للسجاد أو لصحتك وهي طريقة تساعدك على الحفاظ على نظافة وجمال السجاد لفترة طويلة