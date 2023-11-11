مش لتدبيس الورق وبس .. 8 استخدامات سحرية لدباسة الورق لم تخطر علي بال أحد .. مفيش بيت هيقدر يستغني عنها تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الدباسة أو “الكباسة”مثل ما يطلق عليها في البلاد المختلفة لها استخدام واحد فقط وهو تدبيس الأوراق وتجميعها مع بعضها البعض وهي تعتبر أداة مهمة جدا وخاصة في المكتبات والمطبوعات ، يحتاج إليها الطالب والمدرس والموظف والعامل وغيرهم ولكن الجميع كان يستخدمها الاستخدام العادي لها ولكن في الآونة الأخيرة انتشرت فيديو عن استخدام جديد للدباسة ظهرت فيه إحدى السيدات على تطبيق “تيك توك” تشرح فيه طريقة استخدام اللوح المعدني الموجود في الدباسة في تنظيم الورق .

طريقة استخدام اللوح المعدني في تنظيم الورق

قامت سيدة تسمى” ماري” بنشر فيديو على تطبيق “تيك توك ” تشرح فيه طريقة جديدة لاستخدام الدباسة وقد حقق هذا الفيديو نسبة مشاهدات عالية جدا وصلت لأكثر من ١٧ مليون مشاهدة في وقت قصير جدا تشرح فيه طريقة استخدام اللوح المعدني الموجود في الدباسة الذي نضع عليه الورق أثناء تدبيسه حيث أشارت أنه من الممكن تحريك هذا اللوح المعدني وتدويره فيقوم بإظهار السنون متفرقة عن بعضها وتساعدنا أيضا في إزالة الدبابيس بكل سهولة من الأوراق دون تلفها .

أسماء أخرى للدباسة

تنتشر الدباسة في جميع البلاد العربية والغربية فهي أداة لا غنى عنها في جميع الجهات الحكومية والخاصة والمكتبات والمدارس والمستشفيات وغيرها ومع انتشارها في جميع البلدان اختلف اسمها من بلد إلى أخرى فتسمى في مصر الدباسة وفي البلاد الأخرى تسمى المكبسة أو الكباسة وتسمى أيضا المزررة أو المدبسة أو المشك السلكي ويوجد منها احجام كثيرة ومختلفة وكلما زاد حجم الدباسة وكبر ازداد حجم الدبوس أيضا.