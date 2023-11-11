وصفه سحريه”..كيفية الحصول على بشرة ناعمة وبيضاء بدلكة الخل وصابونة دوف يارتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - – إذا كنت تبحثين عن حلول طبيعية ومجربة للحصول على بشرة ناعمة وبيضاء، فعليك تجربة دلكة الخل وصابونة دوف. هذه الدلكة تجمع بين عدة فوائد في وصفة واحدة، فهي تقشر وترطب وتفتح البشرة بشكل ملحوظ. يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل . ولتحقيق أفضل النتائج، ينصح بعمل هذه الدلكة مرة في الأسبوع، وخاصة للعرايس قبل الزفاف بشهر. تعرفي على مقادير وطريقة عمل هذه الدلكة الرائعة في هذا المقال.

– دلكة الخل وصابونة دوف هي وصفة مغربية قديمة للعناية بالبشرة، فهي تساعد على تنعيم وتفتيح وترطيب البشرة بفضل مكوناتها الطبيعية. هذه الدلكة تعمل على إزالة الخلايا الميتة والشوائب من البشرة، وتمنحها النضارة والإشراق. يمكنك صنع هذه الدلكة بنفسك في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة. كل ما عليك فعله هوا تكرار هذه الدلكة مرة في الأسبوع، وستلاحظين الفرق في بشرتك. في هذا المقال، سنشاركك مقادير وطريقة عمل هذه الدلكة المذهلة.

– لا شك أن البشرة الناعمة والبيضاء هي حلم كل امرأة، ولكن ليس من السهل الحفاظ على هذه البشرة في ظل التعرض للشمس والتلوث والعوامل البيئية الأخرى. لذلك، نقدم لك في هذا المقال وصفة فعالة وسهلة لدلكة الخل وصابونة دوف، التي تساعد على تجديد وتنظيف وتبييض البشرة. هذه الدلكة تستخدم مكونات طبيعية ورخيصة، وتحضر بطريقة مشابهة للحمام المغربي. يمكنك عمل هذه الدلكة في المنزل مرة في الأسبوع، وسترين النتيجة في بشرتك. تابعي معنا مقادير وطريقة عمل هذه الدلكة السحرية.

مكونات الدلكة هي:

– صابونة كاملة من صابون دوف.

– ملعقة كبيرة من النشا.

– ملعقتين كبيرتين من الخل.

– ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

– نصف كوب من ماء الورد.

– نقاط من لون أحمر غذائي.

– ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

– ملعقة كبيرة من الجلسرين.

– ملعقة كبيرة من القهوة.

طريقة عمل الدلكة هي:

– نحضر طبق واسع، ونقوم ببشر صابونة دوف، حتي نحصل على حبيبات ناعمة.

– نضع وعاء نظيف على النار، ونضع فيه ماء الورد ويضاف بشر الصابون.

– نقلب المكونات جيداً، حتى يذوب الصابون تماماً.

– يرفع الوعاء من على النار، ونتركه حتى يبرد قليلاً.

– نضيف الخل وعصير الليمون، ونقلب جيداً.

– يضاف النشا والبيكنج بودر مع التقليب المستمر، حتى يمتزج الخليط تماماً.

– يوضع الجلسرين والقهوة، ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.

– نضيف نقاط لون غذائي أحمر على الخليط، حتي نحصل على لون وردي.

طريقة استخدام الدلكة هي:

– نقوم أولاً بعمل حمام ماء ساخن، ونقف قليلاً تحته حتي تتفتح مسامات الجلد.

– يجفف الجسم قليلاً، حتي يصبح به بعض ندي الماء.

– توضع الدلكة على الجسم كله، وتوزع جيداً على الأماكن الغامقة والجسم كله.

– تترك الدلكة على الجسم لمدة نصف ساعة تقريباً، حتى تجف تماماً.

– نحضر لوفة مغربية، ونقوم بعمل حركات دائرية على الجسم كله، حتي نتخلص من الدلكة كلها.

– يغسل الجسم جيداً بالماء الدافئ، ثم بالماء الفاتر حتي تقفل المسام.

– لتأكيد أن المسام مغلقة، يمكن وضع فوطة صغيرة عليها ماء ورد وتمرر على الجسم كله، يرطب الجسم جيداً بلوشن أو كريم مرطب، تكرر هذه الدلكة مرة كل أسبوع، حتي نحصل على نتائج سريعة.