دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أن الأسماك من أهم الوجبات التي يفضلها عدد كبير من الأفراد، لأنها تحتوي على قيمة غذائية عالية لذلك ينصح خبراء التغذية بتناولها باستمرار وتتميز الأسماك بأنها انواع واشكال مختلفة تتواجد في جميع الأسواق وكل نوع وشكل لهم مذاق خاص وطعم مميز ويحبه العديد من الأشخاص ويقدم في المحلات الكبرى، وكذلك تقوم سيدة المنزل بعملها في البيت بطرق سهلة وبسيطة وتعطي مذاق رائع ولكن هناك بعض الأنواع التي ينصح بالابتعاد عنها فهي سامة سوف نتعرف عليها خلال هذا المقاله. بعض أنواع الأسماك السامة سمكة القرموط وهي احد الاسماك السامه التي تحمل السم في الشوك لذلك تجنب لمسها أو شراؤها وأكلها.

سمكة الباركودا وهي احد الاسماك التي تحتوي على نسبة دسم عالية في اللحوم.

سمكه الكبرى وهذه سمكة تسبب تسمم غذائي للأفراد بعد تناولها مباشرة لأنها تحتوي على سمغوثيره.

سمك البياض وهي سمكة يابانية تحتوي على أعضاء تناسلية وتوجد بها سم في الكبد والمبايض وهذا السم من الأنواع الخاتلة التي لن تستطيع معالجتها. أسماك سامة ابتعد عنها نهائيا سمكة الدولفين وهي من الاسماك السامة التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق لذلك يجب الانتباه من تناولها او شرائها.

سمكة فوغو وهي اسماك تعرف بان بها سموم في اجزاء معينه من الجسم لذلك يجب عدم شرائها نهائي.

سمكة العقرب وهي احد الاسماك السامة التي تحتوي على نسبة سم في الرأس وفي الزعانف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر « اوعى تشتريها حتى لو ببلاش» …7 أنواع من الأسماك منتشرة في الاسواق تؤدي الى الوفاة …احذر شراؤها قبل فوات الأوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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