«ولا الجن الأزرق يعرفها».. هل تعلم ماذا يحدث للهاتف عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وضع الطيران هو عباره عن خاصيه ذكيه جدا ومن اهم الخواص الموجوده فى الهواتف الذكيه الحديثه، فهو يقوم بالعديد من المهام التى يمكن استخدامها بشكل صرورى خلال يومنا العادى، بما في ذلك الواي فاي والبلوتوث وخدمات الجيل الثالث والرابع وغيرها من الاتصالات، كما يمكن وضع الطيران توفير البطارية بشكل كبير، حيث يؤدي إيقاف كل الاتصالات اللاسلكية في الجهاز الى تقليل استخدام البطارية، بالإضافة إلى تجنب التشتيت وتقليل إشعارات الجهاز المستمرة، خاصة في الأوقات التي تحتاج فيها الى التركيز مثل العمل أو الاسترخاء.

أسباب تفعيل وضع الطيران

يوجد عدة مميزات لوضع الطيران، ومن أهمها:

توفير البطارية:

تجنب التشتت.

تحسين الأداء.

الحفاظ على الخصوصية.

السفر.

الأمان.

يجب ملاحظة أنه في وضع الطيران، لن تتمكن من الاتصال بالإنترنت أو استخدام أي من الخدمات التي تتطلب اتصال يومي، مثل تلقي الرسائل البريدية الجديدة أو الرسائل النصية أو الاتصالات الهاتفية الواردة.

استخدامات مذهلة للهاتف المحمول

يستخدم الهاتف الذكي في العديد من الأغراض المهمة في حياتنا اليومية، فهو يوفر وسيلة مهمة للتواصل بالاتصال بالأشخاص الآخرين، ويمكن استخدامه للوصول السريع إلى الإنترنت والبحث عن معلومات، كما يستخدم في العديد من الأغراض المهنية مثل إرسال واستقبال البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد. كما يسمح بإجراء عمليات مالية سريعة وآمنة مثل التسوق عبر الإنترنت والدفع الإلكتروني وإدارة الحسابات المصرفية وتتبع المعاملات، ويجب أن نحرص على استخدام الهاتف المحمول بطريقة صحيحة واتباع احتياطات السلامة والأمان، بما في ذلك وضعه مقلوبًا على شاشته للاستفادة من المزايا المذكورة.