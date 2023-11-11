ماذا تعرف عن عداد الكهربا”..كيفية توفير الطاقة والمال مع عداد الكهرباء مسبق الدفع نصائح ذهبيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت من مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع، فعليك مراعاة بعض النقاط الهامة لتجنب أي مشاكل أو انقطاعات في التيار الكهربائي. في هذا المقال، سنقدم لك بعض النصائح والمعلومات المفيدة للتعامل مع هذا النوع من العدادات.

– أولاً، لا تحاول التلاعب في غطاء العداد أو تغيير مكانه أو الأسلاك المرتبطة به دون الرجوع لشركة الكهرباء، فهذا قد يؤدي إلى فصل العداد أو دفع غرامة مالية.

– ثانياً، تأكد دائماً من وجود رصيد كافٍ في العداد، ويمكنك معرفة الرصيد المتبقي من خلال الصفحة رقم 2 في العداد الإسكرا أو الجلوبال ترونكس. إذا انخفض الرصيد إلى 10 جنيهات، ستضيء لمبة حمراء على اليمين، وهي إشارة لضرورة الشحن. إذا انقطعت الكهرباء، يمكنك إعادة تشغيلها مؤقتاً بوضع الكارت في العداد بدون شحن.

– ثالثاً، حاول الشحن في أول أسبوع من الشهر، فهذا يعني أنكِ على شريحة واحدة، وهي أرخص شريحة للكهرباء. يمكنك معرفة الشريحة التي تنتمين إليها من خلال الصفحة رقم 7 في العداد. في آخر أسبوع من الشهر، يفضل توفير الطاقة قدر الإمكان، لأنك ستكونين على أعلى شريحة. كما أن الانتقال من شريحة إلى أخرى يتم خصم مبلغ من الرصيد.

– رابعاً، لا تترك العداد بدون حمل أو تشغيل، فهذا يتسبب في خصم 9 جنيهات من الرصيد. كما أنه يجب عليك ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت، فهذا مهم جداً لحساب الاستهلاك.

– خامساً، إذا واجهت أي مشكلة في الشحن أو الكارت، فلا داعي للقلق. إذا لم يتم قبول الكارت أو تلفه، يمكنك استبداله من شركة الكهرباء بـ 30 جنيهاً. إذا ضاع الكارت وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد، يمكنك استخراج كارت جديد، وسيتم نقل الشحنة السابقة إليه.

– سادساً، في حالة زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ 80 أمبير، سيفصل التيار الكهربائي تلقائياً. إذا تكرر هذا الأمر لثلاث مرات، سيفصل التيار بالكامل، وعليك العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجدداً.

– سابعاً، يمكنك الحصول على عدد من البيانات عن استهلاككِ وحالة العداد من خلال الضغط على الزر الموجود عليه. ستظهر لك بيانات مثل: الاستهلاك الشهري، أقصى حمل، الاستهلاك الكلي، التاريخ والوقت، آخر حالة عبث، رسائل نصية من شركة الكهرباء.