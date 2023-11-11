وداعا للشعر الابيض”..وصفة طبيعيه للشعر بالقهوة والقرنفل للتخلص من الشعر الابيض لشعر اكثر لمعانا وقوة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشيب هو ظاهرة تحدث مع التقدم في العمر، وتتسبب في تغير لون الشعر إلى الأبيض أو الرمادي. ولكن هناك بعض العوامل التي تسرع ظهور الشيب، مثل الوراثة، الإجهاد، التدخين، نقص بعض الفيتامينات، أو بعض الأمراض. ولهذا السبب، يبحث الكثير من النساء عن طرق لتأخير ظهور الشيب أو تغطيته بطريقة طبيعية وآمنة.

في هذا المقال، سنقدم لكِ وصفة طبيعية للشعر بالقهوة والقرنفل، وهي وصفة مجربة وفعالة في التخلص من الشيب وإعطاء الشعر لوناً أغمق ولمعاناً. كما أن هذه الوصفة تساعد في تغذية الشعر وتقويته ومنع تساقطه وتقصفه. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الوصفة على تنظيف فروة الرأس من الزيوت الزائدة والقشرة والخلايا الميتة.

لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

– ملعقة كبيرة من حبوب البن

– ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

– 250 ملل من الماء

– ملعقتان كبيرتان من القهوة سريعة الذوبان

– ملعقة كبيرة من الكاكاو غير المحلى

– ملعقة كبيرة من النشا

– ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

– ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

– ملعقة كبيرة من خل التفاح

وهذه هي الخطوات التي يجب اتباعها لتحضير الوصفة:

– اطحني القرنفل وحبوب البن في مطحنة كهربائية حتى تحصلي على مسحوق ناعم.

– ضعي ملعقة كبيرة من مسحوق البن و250 ملل من الماء في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل، واتركي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق، ثم ارفعيه عن النار وصفيه.

– في قدر آخر، ضعي ملعقتين كبيرتين من القهوة سريعة الذوبان وملعقة كبيرة من النشا، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام، واخلطي المكونات جيداً.

– أضيفي خليط القهوة والقرنفل الساخن إلى القدر الثاني، واخلطي المكونات بسرعة حتى تتجانس، ثم اتركي الخليط يغلي على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يصبح لزجاً، ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد قليلاً.

– عندما يبرد الخليط قليلاً، أضيفي ملعقة كبيرة من كل من خل التفاح وزيت الزيتون وزيت جوز الهند، واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

– احفظي الخليط في علبة نظيفة وجافة، ويمكنكِ استخدامه لمدة ثلاثة أيام إذا حفظتيه في الثلاجة.

– عند الاستخدام، افركي الخليط على فروة الرأس والشعر بالتساوي، ثم ارتدي قبعة بلاستيكية أو لفي شعرك بمنشفة، واتركي الخليط يعمل لمدة 25 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو.

هذه الوصفة تعطي نتائج ملحوظة بعد استخدامها مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وستلاحظين تغير لون شعرك إلى الأسود وزيادة كثافته ونعومته.