دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الان الجميع يمتلك كارت فيز خاص به يمكن من خلاله القيام بجميع الاشتراكات والدفع عن طريق استخدام بطاقه الفيزه الخاصه به بكل سهوله بدلا من القيام بحمل الاموال فى كل مكان، وذلك لسحب الأموال الخاصة بهم، وذلك توفيرا للوقت وسرعة سحب الأموال، ولكن لا يحب معظم الناس الاحتفاظ بكارت الفيزا الخاصة بهم وفي نفس الوقت يحتاجون إلى سحب الأموال دائما، لذلك سوف نوضح لكم طريقة سهلة تسحب بيها أموال من ماكينة الصرف دون الحاجة لاستخدام كارت الفيزا. طريقة سحب الأموال من ماكينة الصرف بدون استخدام كارت الفيزا نظرا لنسيان كثير من الأشخاص كارت الفيزا الخاصة به فأليكم طريقة سهلة لسحب الأموال بدون استخدام كارت الفيزا وببلاش. يمكنك عن طريق استخدام تطبيق المحفظة الإلكترونية، تسحب أموال من ماكينة الصرف دون أن تستخدم كرت الفيزا الخاصة بك.

كل ما عليك أن تختار ماكينة الصرف المناسبة التي يمكن من خلالها أن تستخدم تطبيق المحفظة الإلكترونية بسهولة.

قم فتح تطبيق المحفظة الإلكترونية من على هاتفك، سوف يتم طلب منك بعض الخطوات قوم باتباعها.

سوف يطلب منك إدخال الباسورد الخاص بكارت الفيزا لديك.

أدخل المبلغ الذي تريده، سحبه على مكينة الصرف

ثم بعد ذلك، سوف يرسل إليك رمز للتأكد من صحة بياناتك، قم بإدخال الرمز الذي يصل إليك على هاتفك على ماكينة الصرف،

ثم بعد ذلك سوف يتم صرف المبلغ الذي أدخلته بكل سهولة، وبدون أي رسوم إضافية على الصرف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتبقى مليونير وتسحب فلوس ببلاش” .. في أقل من ٥٠ ثانية طريقة يحب المال من ماكينة ATM بدون استخدام كارت الفيزا!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.