وصفه طبيعيه ترجعك لشبابك”.. كريم النشا والزبادي وصفة سهلة ورخيصة لتفتيح البشرة والتخلص من البقع السوداء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعانين من مشكلة تغير لون البشرة وظهور البقع السوداء أو الداكنة في بعض المناطق من الجسم؟ هل تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لتفتيح البشرة وإعادة نضارتها وجمالها؟ إذا كانت إجابتك نعم، فهذا المقال لكِ.

في هذا المقال، سنشارك معكِ وصفة رائعة ومجربة لتحضير كريم طبيعي للبشرة من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وهي النشا والزبادي. هذا الكريم يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع السوداء والنمش والتصبغات الناتجة عن التعرض للشمس أو التلوث أو التغيرات الهرمونية أو غيرها من العوامل. كما أن هذا الكريم يساعد على ترطيب وتنعيم البشرة وتحسين ملمسها ومرونتها.

لتحضير هذا الكريم، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

– ملعقة كبيرة من النشا

– ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

– عصير نصف ليمونة

وهذه هي الخطوات التي يجب اتباعها لتحضير الكريم:

– اخلطي النشا والزبادي وعصير الليمون في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس.

– ضعي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يبرد ويتماسك.

– اغسلي وجهك ورقبتك ويديك بالماء الفاتر ونشفيهم برفق.

– ضعي الكريم على البقع السوداء أو الداكنة بحركات دائرية واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

– اغسلي الكريم بالماء البارد ومنشفة نظيفة.

– كرري هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

هذه الوصفة سهلة ورخيصة وفعالة في تفتيح البشرة والتخلص من البقع السوداء، ولها فوائد عديدة للبشرة، فالنشا يعمل كمقشر طبيعي يزيل الخلايا الميتة والأوساخ من البشرة ويفتح لونها، والزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمبيض طبيعي ومرطب ومضاد للالتهابات والبكتيريا، وعصير الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يعمل كمضاد أكسدة ويحسن من إنتاج الكولاجين ويقلل من ظهور البقع والنمش والتجاعيد.