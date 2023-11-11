دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقضي على الكلى هذه المادة موجودة في جميع المنازل وتستخدم فيها الأطعمة .. تعرف عليها,

تقضي على الكلى .. هذه المادة موجودة في جميع المنازل وتستخدم فيها الأطعمة تعرف عليها قبل فوات الأوان

الكلى من أعضاء الجسم المهمة التي يجب أن نحافظ عليها بشتى الطرق حيث انه يمكن الابتعاد عن أطعمة يمكن أن تدمر الكلى

وتؤدي الى اصابة العديد من الامراض لجميع الأشخاص لذلك فإن الملح من الأطعمة التي تدمر الكلى فهي سلاح ذو حدين بالرغم من انه يعطي نكهة للطعام إلا أنه الافراط في استخدامه يؤدي الى تدمير الكليتين وله أضرار متعددة وخطيرة على الجسم سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية.

اضرار الملح على الكليتين

انتشرت الاكلات السريعة في الآونة الاخيره بين عدد كبير الى الاشخاص للجوء اليها وايضا هذه الوجبات تحتوي على كمية كبيرة من التوابل والأملاح التي لها دور كبير في تدمير الكليتين وكذلك الوجبات الجاهزة التي تكون سبب رئيسي في الإصابة بالفشل الكلوي نتيجة للإفراط في استخدام الملح بهذه الوجبات اليومية وتصيب الإنسان بآلام حادة في الكليتين وايضا استخدام المخللات بجانبها يزيد نسبة الملح يؤدي الى حدوث مشاكل خطيرة في وظائف الكليتين ولا تعمل بشكل طبيعي.هناك كمية يومية معتدلة من الملح يمكن ان يستهلكها الشخص السليم حتى لا يعرض جسمه الى الخطر و الاصابه بالامراض المتعدده وتلف الكليتين عند الافراط في استخدام الملح حيث ان اقصى كمية يمكن أن يستهلكها الشخص في اليوم الواحد هي 12 جرام من ملح الطعام في الوقت الذي يجب أن تقوم باستهلاك خمس جرامات فقط اما الاشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة مثل ضغط الدم وأكثر من 50 عام يجب أن يستهلكها 2,5 جرام من الملح فقط يوميا وإذا تم الإفراط في تناول الملح فإن هذا يؤدي إلى كوارث صحية والإصابة بتدمير الكليتين والامراض السرطانية.