الإجابة صدمت الجميع .. لن تصدق ما هو مفرد كلمة” مواعين” في اللغة العربية .. الخبراء يجيبون!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن اللغة العربية هي واحدة من أهم اللغات في جميع أنحاء العالم، وتُعرف بأنها بحر من المعاني والكلمات، وعادة ما يهتم طلاب الثانوية العامة بالأسئلة المتكررة في الامتحانات، وقد يجد البعض منهم الأسئلة المتعلقة بإيجاد الجمع والمفرد للكلمات غريبة، ومن بين هذه الأسئلة، يشغل بال الطلاب بمعرفة مفرد كلمة “مواعين”،ويعتقد الكثير أن هذه الكلمة كلمة عامية ليس لها أصل في اللغة،فهيا بنا لمعرفة معناها وهل لها مفرد ام لا؟!

هل تعرف مامعنى كلمة” مواعين” في اللغة العربية؟!

عملاق اللغة الأستاذ الدكتور نور الدين عابدين، أستاذ اللغة العربية في جامعة الإسكندرية، قدم إجابة على هذا السؤال،فقد أوضح أن مفرد كلمة “مواعين” هو “ماعون”، وأوضح أيضًا أن المعنى اللفظي لهذه الكلمة تطور ليصبح “مواعين”، ومن المعروف أن المواعين هي جميع الأدوات والمعدات التي تستخدم في المطبخ وتساعد سيدة المنزل في الطهي.

تعرف علي آراء خبراء اللغة ل كلمة مواعين

والجدير بالذكر ان الأستاذ الدكتور نور الدين عابدين أشار إلى أن كلمة “مواعين” هي مشتقة من كلمة “ماعون”، والتي ذُكرت أيضًا في القرآن الكريم في قوله تعالى “يمنعون الماعون”، تُطلق هذه الكلمة على الأشخاص الذين يمنعون المساعدة عن الآخرين، وتطورت لفظيًا لتصبح “مواعين”، وتعني أي شيء يساعد الإنسان، وليس فقط الأدوات الموجودة في المطبخ، وتأخذ كلمة “معون” وزناً فاعولاً في اللغة العربية، وتعتبر اللغة العربية من أكثر اللغات التي تحتوي على مصطلحات ومعانيها ويهتم خبراء اللغة بشرح هذه المصطلحات.