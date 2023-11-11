مفاجأة تعيسة.. عروسة تكتشف أن زوجها امرأة بعد 10 أشهر من الزواج .. شاهد كيف حدث ذلك وتعرف علي التفاصيل!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد 10 أشهر من الزواج ، تعرف العروس أن زوجها امرأة. من أغرب الأشياء التي حدثت في عام 2022 ، وفقًا لعروس ، معرفة أن زوجها امرأة وليس رجلاً بعد زواج استمر قرابة 10 أشهر عندما التقت سيدة تبلغ من العمر 22 عامًا بزوجها الخائن من خلال خدمة المواعدة عبر الإنترنت ، صُدمت عندما علمت بعد 10 أشهر أنه ليس ذكرًا ، وهو أمر لم تكن تتوقعه.

ظهرت تفاصيل تلك الحلقة عندما جاء زوجها الذي ادعى أنه طبيب ناجح درس في الخارج لزيارتها لمدة أسبوع تقريبًا بعد مواعدةهما لمدة أسبوعين كان يتصرف بشكل مثير للإعجاب خلال هذا الوقت، حتى أنه ساعد الفتاة في رعاية والديها المرضى ، لذلك عندما عرض الزواج منها، منح والديها موافقتهما على الفور.

بعد أن تزوجا، رأت المرأة كتلًا على صدر زوجها. عندما تحدته، رفضها باعتبارها قضية هرمونية، ولكن بمرور الوقت، أصبح كل شيء أسوأ. ذات يوم، بينما كان يستعد للاستحمام في المنزل ، لاحظت وجود دم أُجبر على خلع ملابسه عندما طلبت منه السيدة خلع ملابسه لإظهار أنه رجل. وأكد ذلك شكوكها في أنه امرأة.