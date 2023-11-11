“هتجيبه في ثواني” .. علامات خطيرة تخبرك بوجود ثعبان في المنزل وهذه اماكن تواجده وكيفية التخلص منه بدون الاقتراب منه .. خلي بالك على نفسك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مما لا شك فيه أن الثعابين هي من أكثر الزواحف التي تخيف الناس وخاصة عند وجود هذا الثعبان في منزلك لانه سوف يشعرك بحالة من التوتر على كل أفراد أسرتك حيث أن الثعابين تمتلك قدرة عالية على لفت الإنتباه وفي هذا المقال سوف نخبركم عن العلامات التي تبين لكم ان هناك ثعبان في منزلكم وطريقة التعامل معه.

علامات وجود ثعبان في منزلك

هناك بعض العلامات التي توضح أنه يوجد ثعبان في منزلك مثل :

إذا قمت بملاحظة أن هناك جلد ثعابين موجود في المنزل وذلك لأنه خلال مرحلة نمو الثعبان يقوم بتغيير جلده.

تفضل الثعابين الأماكن الدافئة والمزدحمه ولذلك يجب باستمرار أن تقوم بتنظيف الأماكن المزدحمة وبشكل خاص في البدروم أو مدخل السلم أو أي مكان مليئ بالاثاث.

وعند قيامك بشم رائحة كريهة وغريبه وتختلف عن رائحة أي شئ آخر حيث أن الثعابين لها رائحة مميزة يعرفها المختصون في ابادة الحشرات.

وعند قيامك بسماع أصوات ضوضاء في بعض الأماكن المظلمة والرطبة لأنها تميل للبحث عن هذه الأماكن لوضع البيض.

طريقة التعامل مع الثعبان

عند التأكد من أن هناك ثعبان في المنزل يجب أن تقوم بالاسترخاء قليلا حتى تستطيع التعامل مع الموقف ثم قم بالابتعاد فورا ولكن بهدوء حتى لا يقوم بإيذائك لأنه عند الجري من أمامه يساعد ذلك في لفت انتباهه وأن تقوم بالاتصال بالشركة المتخصصة في ابادة الحشرات على الفور.