توجيهات عاجلة من وزير الصحة بشأن “دور البرد” المنتشر بين الأطفال.. وضرورة التوجه للمستشفى في هذه الحالة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صرح الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، وأستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة ، إن في هذة الفترة سوف ينتشر فيروسات الجهاز التنفسي بتغيرات موسمية خاصة في فصل الخريف ، عندما يكون الجو مهيئ لكثرة انتشار الأمرض والاوبئة، وأضاف أنه خلال هذه الفترة سيصاب الأطفال بالأنفلونزا والفيروسات ، ولكن لا يوجد خطر ، باستثناء حدوث أعراض أخرى مثل الطفح الجلدي زرقان الجلد ورفض الرضاعة الطبيعية والحمى المستمرة لدى الطفل.

الفيروس المخلوي التنفسي

يعتقد بعض الآباء أن الفيروس كان أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا ، وأنه كان “دورا باردا” حتى زاد انتقال وانتشار، عدوى الفيروس المخلوي التنفسي بين أطفال المدارس، من مختلف الأعمار ما يقلق الآباء أكثر هو عدم القدرة على القضاء على هذه الأعراض الشديدة عند الأطفال إذا كانوا يتناولون أدوية “الدور البارد” المعتادة.

الأعمار المعرضة بالإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

وقال الدكتور حسام حسني أنه من سن الولادة إلى سنتين ، يكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي ، وأنه من الممكن إصابة البالغين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي ،ومن الضروري “الحفاظ على التغذية الجيدة والنظافة العامة ، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية وأكد ايضا “بأن القناع يحمي من العدوى، وقال لا داعي للقلق نتيجة انتشار هذا الفيرس ، بين الأطفال خلال هذه الفترة تتشابه أعراضه إلى حد كبير مع أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد.