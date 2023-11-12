اكتشفي السر الجهنمي… لتحويل “كوب من الحليب إلى كريم شانتية” بمكون واحد فقط.. جربيها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحاول أغلب ربات البيوت إعداد العديد من، وصفات الحلويات اللذيذة والصحية لأطفالهن دون شرائها من المتاجر بأسعار باهظة، بالإضافة إلى عدم ضمان جودتها ومكوناتها، ومن المعتاد استخدام كريم شانتية، باعتبارها عنصراً أساسياً في تزيين الحلويات والكعك لتبدو شهية ولذيذة، يتوافد عليها الأطفال والكبار، لكن في الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار كريمة شانتيه بشكل غير طبيعي ، لذلك أدي الي تقديم المساعدة في عملها في المنزل بكل سهولة وفي متناول الجميع بأقل التكاليف.

مكونات عمل الكريم شانتية في البيت بكل سهولة

الآن يمكنك بسهولة صنع كريم شانتية في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة وبأسعار معقولة ، بدلا من شرائه من المتجر بسعر مرتفع ، وهناك مكونات بسيطة على النحو التالي:

كوب واحد من الحليب البارد كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين.

ثلاث معالق من السكر المطحون.

رشه من الفانيليا.

ملعقتين من المياة الدافئة.

كيفية تحضير كريم شانتيه المحلات بنتيجة مدهشة

وإليك أفضل طريقة لجعل كريمة شانتيه أحلى من الجاهزة باتباع الخطوات التالية: