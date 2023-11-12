دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحاول أغلب ربات البيوت إعداد العديد من، وصفات الحلويات اللذيذة والصحية لأطفالهن دون شرائها من المتاجر بأسعار باهظة، بالإضافة إلى عدم ضمان جودتها ومكوناتها، ومن المعتاد استخدام كريم شانتية، باعتبارها عنصراً أساسياً في تزيين الحلويات والكعك لتبدو شهية ولذيذة، يتوافد عليها الأطفال والكبار، لكن في الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار كريمة شانتيه بشكل غير طبيعي ، لذلك أدي الي تقديم المساعدة في عملها في المنزل بكل سهولة وفي متناول الجميع بأقل التكاليف.
مكونات عمل الكريم شانتية في البيت بكل سهولة
الآن يمكنك بسهولة صنع كريم شانتية في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة وبأسعار معقولة ، بدلا من شرائه من المتجر بسعر مرتفع ، وهناك مكونات بسيطة على النحو التالي:
- كوب واحد من الحليب البارد كامل الدسم.
- ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين.
- ثلاث معالق من السكر المطحون.
- رشه من الفانيليا.
- ملعقتين من المياة الدافئة.
كيفية تحضير كريم شانتيه المحلات بنتيجة مدهشة
وإليك أفضل طريقة لجعل كريمة شانتيه أحلى من الجاهزة باتباع الخطوات التالية:
- نبدأ أولًا بإذابة الجيلاتين في وعاء صغير، ثم نضيف الماء الدافئ ونخلطهم معًا جيدًا.
- ضعي الوعاء في الميكروويف لبضع ثوان حتى يصبح الجيلاتين سائلاً.ح
- في اناء آخرنضيف كوب من الحليب، المثلج ثم نضيف له الجيلاتين ونستمر في التقليب.
- ثم نضيف باقي المقادير وهي الفانيليا والسكر المطحون.
- يتم خلط المزيج أولاً بالمضرب اليدوي لخلط المكونات مع بعضهم.
- يتم بعدها استخدام المضرب الكهربائي لضرب الخليط بسرعة منخفضة حتى نحصل على القوام الكثيف والكريمي..
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتشفي السر الجهنمي… لتحويل “كوب من الحليب إلى كريم شانتية” بمكون واحد فقط.. جربيها!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.