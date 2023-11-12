دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع اقتراب فصل الشتاء يستخدم الكثير من الأشخاص السخانات، سواء كان التي تعمل بالغاز أو الكهرباء، ولكن هناك بعض المخاطر، وخاصة التي تتعلق بالسخانات التي تعمل بالكهرباء، والتي على الأشخاص أن يكونوا حذرين بها، وخاصة عند صيانة السخانات، وسوف نوضح لكم في ذلك المقال ما هي المخاطر التي لا بد على الناس أن يكون على وعي بها عند استخدام السخان الكهربائي.
نصائح مهمة عند استخدام الساخن الكهربائي
وفقا لما وضحه الخبراء نوضح لكم ما هي المخاطر التي يجب أن تكونوا على وعي بها، وملاحظاتها إذا كنتم تقوم باستخدام السخان الكهربائي.
- أولا لأبد استخدام سخان كهربائي موثوق به ويفضل أن يكون جديد وغير مستعمل حتى لا يكون معرض كثيرا للاستهلاك قبل ذلك.
- لابد عند تركيب السخان أن يركبه فني خبير بذلك، حتى يستطيع التأكد من اتصال جميع الأسلاك وعملها بشكل جيد.
- لابد من ملاحظة السخان الكهربائي حتى لا يكون المصباح مضيء دائما، فإن ذلك قد يؤدي إلى اشتعال المصباح وانفجار السخان مما يؤدي إلى حدوث كارثة.
نصائح عند استخدام الساخن بالغاز
- أما إذا كنت تستخدم السخان الذي يعمل بالغاز، فلابد أن تكون على اتصال دائما بشركة الغاز، لتتأكد من أن السخان يتصل جيدا بالغاز، ويعمل بشكل جيد دون أي تسريب.
- لأبد من التأكد من أن النار تشتعل داخل السخان بشكل مناسب، دون أن تتسرب من خارج السخان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متجيش تقول معرفش.. خبير يحذر من خطأ شائع عند استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء ويقدم نصائح مهمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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