هتكسب منه دهب.. طريقة جهنمية لاستغلال التلفزيون القديم هذه القطعة تساوي ٥٠ ألف جنيه وأكثر..اوعى تفرط فيه وتبيعه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد أصبح للتلفزيون أهمية كبيرة ليس فقط كجهاز يستخدم لمشاهدة العالم، بل يتم استخدامه أيضًا حتى بعد أن أصبح من التراث القديم، على الرغم من أن التلفزيون له تاريخ طويل في حياة البعض ، إلا أن العديد من الناس لا يعرفون قيمته ويتخلصون منه، بدون ما يعرفوا الكنوز المخبأة بداخله.

كيفية الاستفادة من أجزاء التلفزيون القديم

هناك الكثير من الوسائل التي يمكنك استخدامها علي أن تستفيد من أجزاء التلفزيون القديمة إليكم بعض الأفكار:

يمكنك أيضًا تفكيك أجزاء التلفزيون القديمة واستخدامها في مشاريع الأعمال اليدوية أو إعادة التصميم، على سبيل المثال ، للتدوير ، يمكنك استخدام لوحة الشاشة لإنشاء لوحة فنية أو مرآة ذكية.

يمكن ايضا أن تقوم بتحويله إلى شاشة عرض للكمبيوتر أو هاتف ذكي.

تحويلها إلى شاشة الألعاب، إذا كنت تحب الألعاب ، يمكنك توصيل جهاز الألعاب الخاص بك ، مثل بلاي ستيشن أو إكس بوكس ، إلى التلفزيون القديم الخاص بك واستخدامه كشاشة للعب اللعبة.

استخدامات مذهلة من أجزاء التلفزيون الداخلية

بعد استخراجك جهاز الضغط يمكن استخدامه في تصنيع الكثير من الأشياء التي يمكن الأستفادة منها، مثل الصدمات الكهربائية، أو يمكن أن تسخدم ايضا لتجميع وتشغيل لمبات النيون وغيرها من الأجهزة الكهربائية، ويجب عليك دائمًا توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة اللازمة أثناء هذه العمليات.