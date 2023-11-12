“مطلعتش للأظافر بس زي ماكنا فاكرين” .. 6 إستخدامات عبقرية لقصافة الأظافر لم تخطر على البال .. طلعت نينجا واحنا منعرفش!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قصافة الأظافر أداة من أدوات العناية الشخصية للفرد ولا يتم إستخدامها بشكل مشترك حتى لا تنقل الأمراض خاصة أمراض الدم، ويتم إستخدامها في تقليم الأظافر وتهذيبها لتوفير مظهر جيد وصحي للأظافر، لكن تم إكتشاف إستخدامات أخرى مفيدة لهذه الأداة توفر علينا الكثير من الجهد وعدم الحاجة إلى شراء أدوات متعددة في كافة المجالات وإنجاز الأعمال بشكل صحيح ومن خلال هذا المقال سنوضح كافة التفاصيل عن هذه الأداة السحرية.

إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر

يوجد إستخدامات متعددة يمكن من خلالها إستغلال قصافة الأظافر حتى لا يتم شراء أدوات أخرى وتكاليف مادية باهظة ومنها الآتي:

إسناد الهاتف المحمول أثناء المشاهدة بإستخدام قصافة الأظافر.

يمكن تنظيم حركة الخيط الخارج عن البكرة أثناء الخياطة اليدوية وأعمال الكروشيه.

إستبدال المفك بالقصافة في ربط وفك المسامير عن طريق اللسان الحديدي.

إستخدام الجزء المنحني بالقصافة في فتح زجاجات المياه الغازية والبرطمانات.

تستخدم بدلاً من قصافة الأسلاك لقص البلاستيك الموجود على الأسلاك الكهربائية.

تستخدم في تثبيت أعواد البخور بوضعها في قصافة الأظافر حيث يستقطب رماد البخور في الجزء الأسفل منها.

الحفاظ على النظافة العامة

يجب الإهتمام بصحة الأظافر والأصابع بالحفاظ على نظافتهم قبل القص وبعده للتأكد من عدم وجود أي بكتريا وجراثيم بها وأن يكون لكل فرد في الأسرة أداة قصافة خاصة به، كذلك يجب تنظيف القصافة وتطهيرها بالماء الدافئ والكحول أو منظفات مطهرة بس كل مستمر لتنظيف القصافة وتجفيفها قبل التخزين حتى لا يتم إلى تكون الرطوبة والتي تؤدي إلى البكتيريا.