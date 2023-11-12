“استعملها في الحلال بس” .. طريقة سحرية ومجربة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. جربها مش هتندم!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الجميع من مشكلة منتشرة وهي النسيان وعلى رأسها المفاتيح التي كثيرا ما ننسى أماكن وضعها ويؤدي هذا إلى لجوء البعض إلى كسر القفل وهذا خطأ شائع ويؤدي إلى أضرار جسيمة ومادية وهذه مشكلة عويصة بالنسبة للجميع لذلك تم إكتشاف عدة حلول سحرية تسهل من عملية فتح القفل دون الحاجة إلى مفتاح وهذا سنوضحه بالتفصيل في هذا المقال التالي.

كيفية فتح القفل بدون مفتاح

يوجد عدة طرق يمكن من خلالها فتح القفل عندما تضيع المفاتيح الخاصة به بطرق سهلة ودون مجهود وذلك بإستخدام مشبك الورق عن طريق إتباع الخطوات التالية:

نفتح إحدى أطراف المشبك الذي سيتم إستخدامه .

نضع الطرف المفتوح في مكان المفتاح في القفل.

نقوم بلف المشبك يميناً ويساراً حتى يفتح القفل بسهولة ودون أي أضرار به.

يمكن الإستعانة بسلك معدني سمكه رفيع والقيام بنفس الخطوات السابقة.

خدع سحرية لفتح القفل بدون مفتاح

يمكن الإستعانة بهذه الخدع السحرية الجهنمية لفتح أي قفل دون الأستعانة بمفتاح عند فقدانه ونذكر منها الآتي: