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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الجميع من مشكلة منتشرة وهي النسيان وعلى رأسها المفاتيح التي كثيرا ما ننسى أماكن وضعها ويؤدي هذا إلى لجوء البعض إلى كسر القفل وهذا خطأ شائع ويؤدي إلى أضرار جسيمة ومادية وهذه مشكلة عويصة بالنسبة للجميع لذلك تم إكتشاف عدة حلول سحرية تسهل من عملية فتح القفل دون الحاجة إلى مفتاح وهذا سنوضحه بالتفصيل في هذا المقال التالي.
كيفية فتح القفل بدون مفتاح
يوجد عدة طرق يمكن من خلالها فتح القفل عندما تضيع المفاتيح الخاصة به بطرق سهلة ودون مجهود وذلك بإستخدام مشبك الورق عن طريق إتباع الخطوات التالية:
- نفتح إحدى أطراف المشبك الذي سيتم إستخدامه .
- نضع الطرف المفتوح في مكان المفتاح في القفل.
- نقوم بلف المشبك يميناً ويساراً حتى يفتح القفل بسهولة ودون أي أضرار به.
- يمكن الإستعانة بسلك معدني سمكه رفيع والقيام بنفس الخطوات السابقة.
خدع سحرية لفتح القفل بدون مفتاح
يمكن الإستعانة بهذه الخدع السحرية الجهنمية لفتح أي قفل دون الأستعانة بمفتاح عند فقدانه ونذكر منها الآتي:
- يمكن فتح القفل عن طريق أستخدام المسمار يكون حلزوني بأداة ربط المسمار وجذبه بقوة لفتح القفل.
- فتح القفل بإستخدام علب الكانز عن طريق قطع الجزء العلوي على شكل حرف T ونلف هذا الحرف داخل القفل حتى يفتح.
- يمكن إستخدام المفك البراغي في فتح القفل والضغط عليه حتى يتم فتحه .
- يمكن فتح القفل بإستخدام الشوكة بأطرافها السفلي والعلوي ولفه بإتجاه فتح القفل بكل سهولة ودون مجهود.
- وهذا أخر حل نلجأ إليه عندما لا تفلح الطرق السابقة وهي إستخدام المطرقة بالطرق عدة مرات لجذع القفل حتى تخرج المسامير ويتم فتح القفل بسهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “استعملها في الحلال بس” .. طريقة سحرية ومجربة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. جربها مش هتندم!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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