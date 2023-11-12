ياريتني جربتها من زمان .. مكون جهنمي قومي بإضافته لمياه سلق البطاطس وستنبهري من النتيجة!! .. خليكي ست بيت شاطرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس تعتبر مصدرًا طبيعيًا للألياف وتحتوي على البروتينات والمعادن والفيتامينات الضرورية يمكن استهلاكها بعدة طرق وفقًا لاحتياجاتك إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة، يمكنك تحضيرها بتقليتها بالزيت وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا أو تعاني من مشكلات صحية، يعتبر طهي البطاطس المسلوقة الخيار المثالي. إليك طريقة سهلة لإعدادها في المنزل. تحضير البطاطس المكونات المطلوبة لسلق البطاطس: كيلوغرام من البطاطس.

حبات بعض الثوم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

كمية من الكزبرة الخضراء المفرومة.

مكعبان من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الزيت. اتبع هذه الخطوات بسهولة لتحضير البطاطس المسلوقة بمكوناتها الشهية. طريقة تحضير البطاطس للبدء في تحضير البطاطس بالسلق، قومي بغسل البطاطس بعناية أولاً ضعي البطاطس في وعاء كبير واملئيه بالماء، ثم ضعي الوعاء على النار واتركي البطاطس تستغرق حوالي ثلاثين دقيقة حتى تصبح طرية. عند انتهاء عملية السلق، اقشري البطاطس واتركيها جانبًا في صينية كبيرة، ضعي مكعبات الزبدة وملعقة من الزيت، ثم فرمي فصوص الثوم وأضيفيها إلى الصينية أضيفي الكزبرة الخضراء وامزجي المكونات جيدًا. ضعي البطاطس المقشرة في الصينية وأضيفي الملح والتوابل حسب الذوق اهرسي البطاطس المسلوقة وامزجيها مع باقي المكونات بعد الانتهاء من التهريس والتقليب، ستكون البطاطس جاهزة لتقديمها. فوائد تناول البطاطس عندما نقوم بتناول البطاطس نحصل على الكثير من الفوائد لصحتنا يجهلها الكثير منا وسوف نوضح تلك الفوائد من خلال النقاط التالية: تحتوي على نسبة عالية من الحديد.

تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات.

تحتوي على نسبة من الألياف.

تساعد على عمل المعدة بشكل جيد.

يمكن استخدامها في إنقاص الوزن وذلك عند تناول البطاطس المسلوقة فقط بدون قليها في الزيت ويعرف باسم رجيم البطاطس.

سعراتها الحرارية قليلة للغاية وتساعد على الشبع لفترة طويلة.

تساعد على تقوية الجسم والتخلص من الامراض المزمنة.

تكون خفيفة على المعدة.

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