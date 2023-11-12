دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقوم العديد من الأفراد بتبني عادات خاطئة فيما يتعلق بتناول الطعام والشراب دون أن يكونوا على علم بأن هذه العادات قد تشكل تهديدًا لصحتهم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض حذرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية في النقابة العامة للأطباء البيطريين، من إحدى هذه العادات الخاطئة التي تُعد نوعًا من “السم” الذي نُعَدِّه بأيدينا دون أن نشعر خلال بث مباشر على مجموعة توعية تُدعى “جت في اللقمة” على فيسبوك، قامت الدكتورة شيرين بتحذيرنا بشأن سوس الأرز وكيف يقوم بعض الأشخاص بتبني عادات خاطئة يعتقدون أنها تساعد في التخلص من هذه الحشرة أو الوقاية منها.
ما هي حبة الغلة
تعتبر حبة الغلة قرصًا يحتوي على مركبات فوسفيد الألمونيوم، وتُستخدم كمبيد حشري لحفظ الغلال من التسوس، وتتوفر في محلات بيع المبيدات الزراعية في المناطق الريفية، بتكلفة تقدر بجنيه واحد للقرص عند ابتلاع حبة الغلة، تتفاعل مع السوائل والعصائر في المعدة، مما يؤدي إلى إطلاق غاز الفوسفين السام للغاية على الرغم من عدم وجود أعراض سريرية واضحة لتسمم غاز الفوسفين، إلا أنه يسبب توقفًا تدريجيًا في وظائف الأعضاء في الجسم، ولذا يُلقب بـ “القاتل الصامت” ينبغي التعامل مع الأعراض التي تظهر بسرعة والتشاور مع الطبيب فورًا في حالة تناول حبة الغلة.
أما بالنسبة للتخلص السليم من سوس البقوليات، يُمكن التقليل منها إذا كانت الكمية قليلة جدًا باستخدام الطرق التالية:
- وضع حزمة نعناع أخضر ورش قليلاً من الفلفل الأسود “الحب”، حيث يساعدان في طرد السوس.
- غسل الأرز وتصفيته من الماء، ثم تركه حتى يجف ووضعه في كيس قماش قطني مع 3 فصوص ثوم مقطعة وملح خشن، ثم تركه في مكان جيد التهوية.
- تبريد الأرز في الثلاجة أو الفريزر لتأثيره على السوس وقتله.
- وضع الأرز تحت أشعة الشمس لطرد السوس، خاصة في الصيف.
- وضع قطع صغيرة من بيكنج صودا في الخزين لحماية الأرز.
- استخدام الليمون الأسود المجفف لطرد السوس دون قتله.
- توزيع أوراق الغار في الخزين لطرد السوس.
- وضع الفلفل الحار والكركم المطحون في قماشة ووضعها في الخزين لطرد السوس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارثة بكل المقاييس!! .. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام نصنعه بأيدينا كل يوم دون أن ندري وبه سم قاتل يؤدي للوفاة .. هيتحول لسم قاتل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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