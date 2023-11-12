كارثة بكل المقاييس!! .. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام نصنعه بأيدينا كل يوم دون أن ندري وبه سم قاتل يؤدي للوفاة .. هيتحول لسم قاتل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقوم العديد من الأفراد بتبني عادات خاطئة فيما يتعلق بتناول الطعام والشراب دون أن يكونوا على علم بأن هذه العادات قد تشكل تهديدًا لصحتهم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض حذرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية في النقابة العامة للأطباء البيطريين، من إحدى هذه العادات الخاطئة التي تُعد نوعًا من “السم” الذي نُعَدِّه بأيدينا دون أن نشعر خلال بث مباشر على مجموعة توعية تُدعى “جت في اللقمة” على فيسبوك، قامت الدكتورة شيرين بتحذيرنا بشأن سوس الأرز وكيف يقوم بعض الأشخاص بتبني عادات خاطئة يعتقدون أنها تساعد في التخلص من هذه الحشرة أو الوقاية منها.

ما هي حبة الغلة

تعتبر حبة الغلة قرصًا يحتوي على مركبات فوسفيد الألمونيوم، وتُستخدم كمبيد حشري لحفظ الغلال من التسوس، وتتوفر في محلات بيع المبيدات الزراعية في المناطق الريفية، بتكلفة تقدر بجنيه واحد للقرص عند ابتلاع حبة الغلة، تتفاعل مع السوائل والعصائر في المعدة، مما يؤدي إلى إطلاق غاز الفوسفين السام للغاية على الرغم من عدم وجود أعراض سريرية واضحة لتسمم غاز الفوسفين، إلا أنه يسبب توقفًا تدريجيًا في وظائف الأعضاء في الجسم، ولذا يُلقب بـ “القاتل الصامت” ينبغي التعامل مع الأعراض التي تظهر بسرعة والتشاور مع الطبيب فورًا في حالة تناول حبة الغلة.

أما بالنسبة للتخلص السليم من سوس البقوليات، يُمكن التقليل منها إذا كانت الكمية قليلة جدًا باستخدام الطرق التالية: