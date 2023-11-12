قف امام عداد الكهرباء واستخدم هذه الطريقة السحرية والبسيطه لخفض الفوترة ل50%

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشف كيف يمكنك تقليل استهلاك الكهرباء بفعالية خلال فصل الصيف يزداد الطلب على استخدام أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية في هذا الموسم، مما يجعل ترشيد استهلاك الطاقة ذا أهمية خاصة يسهم الترشيد في تجنب الأضرار الناجمة عن زيادة استهلاك الطاقة واعتماد عادات غير فعّالة بالإضافة إلى ذلك، يسهم التقليل في توفير المال عبر تقليل قيمة الفواتير الشهرية للكهرباء، ويقلل أيضًا من انبعاثات الطاقة، مما يسهم في خلق بيئة داخلية نظيفة وصحية تعرف على التفاصيل الرئيسية من خلال موقعنا، تابعنا للمزيد.
تعرف على ترشيد استهلاك الكهرباء باستخدام العداد مسبق الدفع
تحقيق توفير في استهلاك الكهرباء يتيح فوائد متعددة يمكن اتباع نصائح بسيطة لتحقيق ذلك، ومن خلال تقليل الاستهلاك، يمكن التقليل من الضغط على شبكات الكهرباء وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب كشف مصدر في الشركة القابضة للكهرباء عن مجموعة من الخطوات الضرورية التي ينبغي على المستهلكين اتخاذها لإدارة استهلاكهم بشكل أفضل وتخفيض استهلاك الكهرباء.
تعلم نصائح لتوفير الكهرباء
- يفضل شحن عداد الكهرباء في بداية الشهر عندما يكون العداد في الشريحة الأولى لتجنب الارتفاعات في التكلفة.
- تجنب استهلاك كبير للكهرباء في الأيام الأخيرة من الشهر لتجنب الانتقال إلى شريحة أعلى.
- ضبط وقت وتاريخ العداد عند شحن البطاقة يساهم في الحفاظ على دقة القراءة.
- تجنب التلاعب بغطاء العداد مسبق الدفع لتجنب فصل الخدمة، وفي حال حدوث ذلك يفرض ذلك غرامة وفقًا للوائح الشركة.
- يُنصح بعدم تجاوز حد الحمل المسموح به والذي يبلغ 80 أمبير لتجنب انقطاع التيار دون إنذار.
- في حال تجاوز الحد ثلاث مرات، يتم قطع التيار، ويجب طلب إعادة الاتصال من الشركة.
- عندما يصل الرصيد إلى 10 أرطال، ستتم إشارة بضوء أحمر على العداد للإنذار.
- تجنب قطع الاتصال عبر التحقق من توفر رصيد كافٍ.
- في حالة كسر البطاقة أو وجود مشكلة بها، يجب مراجعة شركة الكهرباء لاستبدالها.
- عند فصل العداد بسبب استنفاد الرصيد وغياب البطاقة، يمكن استخدام بطاقة فيزا أو بطاقة رقم وطني مؤقتة حتى يتم استعادة بطاقتك.
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