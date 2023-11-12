“أبكى الملايين” .. طالب يجيب على سؤال في امتحان اللغة العربية بطريقة أذهــلت الجمــــيـع و أثارت مواقع التواصل الإجتماعي .. اعرف ماذا كتب الطالب ورد فعل المدرس!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد في كل منزل من حولنا الإنترنت والذي يسهل الدخول على مواقع التواصل الإجتماعي التي تنتشر عليها الأخبار بسرعة البرق، ومن هذه الأخبار ما أحدث ضجة كبيرة وهي صورة لإحدى إجابات طالب في إمتحان اللغة العربية لإحدى الصفوف الدراسية وهذه الإجابة قد لاقت تفاعل كبير وإعجاب من المعلم المصحح والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي لما لها من مردود تربوي رائع وتدل على مدى خلق الطالب وتربيته الحسنة على التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي، وهذا سنوضحه بشئ من التفصيل في السطور الآتية.

تفاصيل سؤال وإجابة الطالب

كان يوجد إمتحان لمادة اللغة العربية في إحدى الصفوف الدراسية ويوجد فيه سؤال خاص بالقواعد النحوية لكلمة في آية قرآنية وهو كالأتي: بسم الله الرحمن الرحيم{ خُلق الإنسان من عجل } صدق الله العظيم، إعراب كلمة {خُلق} فقام الطالبة بكتابة إجابة غير المعتاد عليها دراسياً وهي إن إعرابها فعل ماضي لم يُنسى فاعله ولن أكتب مبني للمجهول تادباً مع الله عز وجل لأنه معلوم للجميع، وتدل هذه الإجابة على مدة تربية والديه له تربية حسنة وإنه ذو تفكير عاقل ورشيد في إختيار المعاني والكلمات لصياغة الكلام.

رد فعل المصحح ومتصفحي الإنترنت

إُعجب المعلم المصحح بإجابة هذا الطالب إلى حد الإنبهار والبكاء من تأدب الطالب مع الله وكتب له (بارك الله في أدبك وعلمك) وإنه أحسن في إجابته وقام بإعطاء الدرجة النهائية له، أما بالنسبة لرواد التواصل الإجتماعي والإنترنت فقد لاقت إستحسان كبير هذه الصورة والإجابة وتم تداولها بشكل كبير والدعاء له ولوالديه.