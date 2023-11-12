“معلومة ماتخطرش على بال العفريت نفسه” .. تعرف على السر وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل بجانب المفتاح .. السبب غير متوقع!!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يخلو أي منزل من وجود قفل به حيث قفل الباب وقفل للأدراج والخزانات التي تحتوي على أشياء مهمة وثمينة لأصحابها يريدون الحفاظ عليها، ولم يلاحظ الكثير وجود فتحة صغيرة أسفل القفل بجانب المفتاح ولم يهتم أحد بالتعرف على مدى أهمية هذا الثقب الصغير لما له من فوائد متعددة سوف نتطرق إليها بالتفصيل في هذا المقال التالي.
أهمية الثقب الصغير أسفل القفل
يوجد عدة فوائد لوجود هذا الثقب أسفل القفل ومن هذه الفوائد ما يلي:
- يستخدم القفل في كثير من الأحيان في الخارج لذلك تعمل هذه الفتحة على منعه من الصدأ.
- يسمح هذا الثقب بتسريب مياه الأمطار وتعرف هذه الفتحات بفتحات التصريف.
- تعمل على منع تجمد الماء داخل القفل حتى لا تسبب أضرار جسيمة.
- عندما لا يفتح القفل لأي سبب يمكن إستخدام قطرات من زيت التشحيم في هذا الثقب لتساعد على تليين القفل وفتحه بسهولة.
أهم أنواع الأقفال
يوجد مجموعة من الأقفال المتنوعة والمتعددة الإستخدامات ولكل منها مميزاتها الخاصة بها في الأستخدام على حسب حاجة العنصر البشري الخصوصية التي تحتاجها ومنها ما يلي:
- الأقفال الذكية: وهي من أحدث أنواع الأقفال وتعمل عن طريق تطبيقات موجودة على الهواتف الذكية.
- الأقفال الإلكترونية: يتم أستخدام البطاقات أو الرموز السرية لفتح هذه الأقفال.
- قفل متعدد الألسنة: وهو قفل يحتوي على 3 ألسنة معدنية على الأقل ويعتمد عليه بكثرة في أبواب الفلل الخارجية ومواقف السيارات.
- قفل يالي: يتمتع بدرجة أمان عالية للأبواب الحديدية ويوجد منه نوعان ليزيد من درجة الحماية المنزلية.
- قفل المقبض: يتم تركيبه على الأبواب الداخلية في المنزل.
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