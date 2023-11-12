حيلة جهنمية عمرها ماتخطر ببالك.. هتقشري 10 كيلو رمان في ثواني .. هتقول ياريتني عرفتها من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الرمان من أفضل الفواكه التي يعشقها الجميع او معظم الأشخاص،ولكن تقشير الرمان يعد من أكثر الأمر التي تزعج بعض من ربات البيوت ممن لا تستطعن تفصيصه لأولادها بالشكل الصحيح وقد تتناثر حباته هنا وهناك ويؤدي إلى تلوث منضدة المطبخ مع عدم القدرة، لذلك سوف نستعرض لكم طرق سهلة وبسيطة لتفصيص الرمان في ثواني مهما كانت الكمية للتسهيل عليكم ولكي تتمكنوا من تقشير العدد كبير من الرمان بدون ملل وزهق.

طريقه جهنمية تقشير الرمان بغطاء الازازه

تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق في تقشير الرمان هو استخدام غطاء الازازه للتقشير اولا قومي بجلب غطاء ازازه وضعيه في أعلى الرمان على رأسها ثم بعدها قومي بجلب سكين والتحديد على الرمانه حول غطاء الازازه وبعدها قومي بفتح الرمانه باستخدام الأساليب السهله لكي لا يتسبب في فرط الرمانة بشكل عشوائي وبعدها قومي بفتح جميع أجزاء الرمانة ومن ثم بعدها ستجديها سهله ومتاحه للاكل.

فوائد تناول الرمان

يساعد تناول الرمان على توفير مصدر سكر طبيعي ممتاز لمد الجسم بالطاقة، وحمايته من التعرض للهبوط.

طريقة أخري لتفصيص الرمان بكل سهولة