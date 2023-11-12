«ياريتني عرفتها من زمان» .. طريقة سحرية ومضمونة 100% لتشغيل الريموت بدون حجارة .. مش هتشتريها تاني خلاص!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مش هتحتاجي تشتري حجارة ريموت تاني..إليكم السر! نفاذ حجارة الريموت يعتبر مشكلة كبرى لدى الجميع، كما أن ضياعها كذلك مشكلة خاصة وأن الأطفال تتسبب فى ذلك باستمرار، كما أن الجميع بلا استثناء يعتقد أن الريموت لا يمكن تشغيله إلا بواسطة الحجارة” البطاريات” المخصصة له، لذلك تم حسم الأمر وحله بطريقة مبتكرة لتوفر لك وتغنيك عن شراء البطاريات باستمرار، والتعرف على التفاصيل يمكنكم مواصلة قراءة المقال.
طريقة جهنمية لتشغيل الريموت بدون بطاريات
يعتبر الابتكار سمة من سمات العصر الحديث فلا تزال الابتكارات تدهشنا بشكل مستمر، ومن ضمن أهم هذه الابتكارات تشغيل الريموت بدون حجارة وذلك بإستخدام ورق الالمونيوم، وتنفيذ بعض الخطوات السلسلة بذلك يمكن للريموت العمل مدى الحياة بجحر بطارية واحد، ولاسيما أن ورق الامونيوم يعتبر من الخامات الموجودة بكل منزل ولذلك فإن الفكرة لاتكلف أي أموال وتعتبر المنقذ في حالة نفاذ البطاريات أو ضياعها، كما أن توفر الكثير من النفقات المستهلكة في شراء البطاريات.
خطوات تنفيذ الفكرة للاستغناء عن حجارة الريموت
تُنفذ الفكرة باستخدام ورق الألمونيوم حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:
- تقص ورق الألمونيوم ليكون بحجم الحجارة المراد استخدامها.
- يتم تشكيلها بشكل ملفوف ودائري ليطابق الحجارة.
- توضع في المكان المخصص لوضع الحجارة ولابد أن تكون ملامسة لكلا الجهتين الموجبة والسالبة.
- يتم وضع حجر ريموت في المكان الآخر.
- بذلك يمكن تشغيل الجهاز بسهولة.
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