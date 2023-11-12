ولا الجن الأزرق يعرفها!! .. حيلة عبقرية هتخليك تستخدم الريموت من غير حجارة .. متجيش تقول معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقدم لك طريقة مدهشة لتشغيل جهاز التلفزيون وجهاز الدش بدون الحاجة إلى استخدام البطاريات، فهذه الفكرة الابتكارية تسهم في تبسيط حياتك وتحريرك من عناء البحث عن البطاريات عند الضرورة يظهر هنا أن رغبة الإنسان في تحسين وتطوير حياته لا تعرف حدودًا منذ أقدم العصور، نسعى إلى الابتكار والبحث عن حلول تسهل حياتنا وتوفر الوقت والجهد نعيش اليوم في عصر سريع التطور، حيث يتم ابتكار العديد من الأفكار والاختراعات التي تعزز جودة حياتنا يتقدم التكنولوجيا والاختراعات بوسائل الراحة، وفي نفس الوقت، نبحث عن طرق لتوفير التكاليف وتقليل النفقات في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة لذا، نقدم لكم حلاً بديلًا يعتمد على الإبداع، حيث يمكن تشغيل الأجهزة دون الحاجة إلى الاعتماد على البطاريات عند نفادها فجأة.

اختراع بديل الحجارة

يتمتع العقل البشري بفعالية عالية عندما يجد نفسه في حاجة ماسة، ومن هذا المنطلق يأتي المثل الشهير “الحاجة أم الاختراع” يعني ذلك أن الإنسان يميل إلى استحضار أفكار جديدة وابتكارات عندما يواجه تحديات أو نقصًا في الموارد في هذا السياق، يظهر ابتكار يعتمد بشكل أساسي على استخدام ورقة من الألومنيوم (القصدير)، وهي المادة المتاحة في معظم المنازل والتي يتم استخدامها عادة في المطبخ يتمثل الابتكار في استخدام ورقة الألومنيوم كبديل للبطارية في أجهزة التحكم عن بعد عند نفاذ البطاريات العادية وعلى الرغم من ذلك، يجب أن يكون هناك بطارية تعمل بشكل جيد في الريموت على الأقل، لكي يمكن تعويض النقص باستخدام ورقة الألومنيوم يُظهر هذا الابتكار كيف يمكن للإبداع والاستفادة من المواد المتاحة في المنزل أن يساهما في حل مشاكلنا اليومية ببساطة وبدون تكلفة إضافية.

طريقة استخدام بديل البطارية لعمل الريموت أو الأجهزة الأخرى

لتحضير بديل للبطارية في جهاز التحكم عن بعد، يمكن اتباع الإرشادات التالية:

قم بتجهيز ورقة من الألومنيوم بحيث تكون بنفس حجم البطارية المطلوبة. ضع ورقة الألومنيوم في مكان البطارية التي تحتاج إلى الاستبدال، متأكدًا من تلامس طرفي البطارية السالب والموجب. قم بوضع بطارية جديدة في الفتحة المخصصة للبطارية في جهاز التحكم عن بعد. بعد ذلك، يمكنك تشغيل الريموت بشكل طبيعي بنسبة 100٪.

تلك الخطوات البسيطة تساهم في حل مشكلة نفاذ الطاقة في الريموت، وتوفير بديل سريع ومؤقت باستخدام ورقة الألومنيوم.