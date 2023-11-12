” هيشتغل حتي لو النور قاطع”.. طريقة جهنمية لتشغيل الراوتر بدون كهرباء .. ولا الجن الأزرق يعرفها!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فكره جهنمية لتشغيل الراوتر بدون كهرباء،تعد مشكلة انقطاع التيار الكهربي لدى مستخدمي الإنترنت من الأمور المزعجة التي يعاني منها الكثير الذي ينبغي حل لها في نفس الوقت، خاصة أثناء قيامهم بعمل مهم أو أداء بعض الأبحاث الدراسية لذلك يحاول الكثير من الأشخاص الوصول إلى طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء، الأمر الذي يبدو غير مألوفا في بداية الأمر، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح بعض الحيل التي يمكن أن نلجأ إليها في حالة انقطاع الكهرباء.

طرق تشغيل الراوتر بدون كهرباء

انقطاع الكهرباء يؤدي إلى فصل الإنترنت، لأن جهاز الراوتر لا يمكن أن يعمل بدون توفر الطاقة الكهربائية ومع ذلك، هناك بعض الأساليب التي يمكن استخدامها لتشغيل الراوتر دون الحاجة إلى الكهرباء ومن بين هذه الأساليب:

1. استخدام جهاز MiFi:

جهاز MiFi يعتمد على نقطة اتصال الهواتف المحمولة لتوفير الاتصال بالإنترنت من خلال إنشاء شبكة اتصال لاسلكية صغيرة يمكن حملها إلى أي مكان يمكن شحن هذا الجهاز واستخدامه لفترة طويلة دون الحاجة إلى توصيله بمصدر الكهرباء.

2.الاعتماد على الباور بانك:

يمكن استخدام الباور بانك بسهولة لتشغيل الراوتر في حالة انقطاع الكهرباء كل ما عليك القيام به هو وصل كابل USB بين الراوتر والباور بانك، ثم تشغيل الباور بانك. سيتم تشغيل الراوتر دون الحاجة إلى مصدر الكهرباء حتى ينفد شحن الباور بانك.

3.استخدام بطارية خارجية:

يمكن استخدام بطارية خارجية كخيار احتياطي لتشغيل الراوتر في حالة انقطاع الكهرباء يجب وصل كابل USB بين الراوتر والبطارية الخارجية، ثم تشغيل البطارية. سيعمل الراوتر دون الحاجة إلى مصدر الكهرباء حتى تنفذ بطارية البطارية الخارجية.